10:20 10.02.2026
Посольство рассказало о ситуации с российскими туристами на Кубе
Посольство рассказало о ситуации с российскими туристами на Кубе

Моисеев: на Кубе находятся около 3,5 тысяч российских туристов

Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване
© REUTERS / Norlys Perez
Здание Национального Капитолия Кубы в Гаване. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Около 3,5-4 тысяч российских туристов находятся сейчас на Кубе, но до настоящего момента никто из них не обращался в посольство РФ за помощью на фоне напряженной ситуацией с топливом на острове, сообщил пресс-атташе дипмиссии Вадим Моисеев.
"Сейчас на острове действительно находятся порядка 3,5-4 тысяч туристов. Имеются в виду именно российские граждане. Ни в посольство, ни в генеральное консульство в Гаване наши граждане, российские туристы пока не обращались, но в случае таких обращений мы обязательно окажем содействие", - сказал Моисеев Первому каналу.
Самолет авиакомпании Россия в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
"Россия" предупредила о возможных изменениях в маршрутах полетов на Кубу
9 февраля, 17:16
 
КубаРоссияГавана
 
 
