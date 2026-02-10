Рейтинг@Mail.ru
Центральные улицы Гаваны практически опустели из-за нехватки топлива
03:58 10.02.2026 (обновлено: 06:45 10.02.2026)
Центральные улицы Гаваны практически опустели из-за нехватки топлива
Центральные улицы Гаваны практически опустели из-за нехватки топлива - РИА Новости, 10.02.2026
Центральные улицы Гаваны практически опустели из-за нехватки топлива
Центральные улицы Гаваны почти опустели из-за нехватки топлива, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.02.2026
в мире
куба
гавана
сша
дональд трамп
2026
в мире, куба, гавана, сша, дональд трамп
В мире, Куба, Гавана, США, Дональд Трамп
Центральные улицы Гаваны практически опустели из-за нехватки топлива

Машины пропали с улиц Гаваны из-за дефицита топлива и закрытых заправок

Гавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана, Куба. Архивное фото
ГАВАНА, 10 фев — РИА Новости. Центральные улицы Гаваны почти опустели из-за нехватки топлива, передает корреспондент РИА Новости.
На местных маршрутах в кубинской столице в понедельник ходили всего два-три автобуса. Кроме них на улицах можно было заметить редкие "альмендроны", которые выполняют функции маршрутных такси по сильно завышенным с недавнего времени ценам.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Посольство России в контакте с властями Кубы из-за ситуации с топливом
Вчера, 21:00
Как рассказал агентству инженер-механик Антонио Вальдес, с пятницы ни на одной автозаправке кубинской столицы не отпускали топливо, а в начале этой недели стало известно, что бензин поступил лишь на две АЗС в Гаване.
"Обычный бензин стоит 1,10 доллара, а специальный (с более высоким октановым числом. — Прим. ред.) — 1,30, но на улице его уже перепродают по 1200 кубинских песо (2,63 доллара по официальному курсу), и, скорее всего, цена будет расти", — пояснил Вальдес.
После выхода на пенсию Вальдес начал работать таксистом на своём ВАЗ 2106. По его словам, в последнее время ему пришлось существенно повысить стоимость поездок, поскольку бензин становится "все дороже и все менее доступным — его уже даже не продают за национальную валюту".
Как рассказала агентству учительница на пенсии Либрада Менендес, вместе с супругом они не смогли добраться из провинции Санкти-Спиритус в Гавану: за исключением одного рейса в неделю все остальные были отменены. При этом её внучатый племянник, обучающийся в Гаванском университете, смог выехать из столицы в Санкти-Спиритус, поскольку приоритет отдан перевозке студентов и преподавателей высших учебных заведений — очные занятия на фоне дефицита топлива были приостановлены как минимум на месяц.
США хотят навязать Кубе экстремальные условия жизни, заявил глава МИД
30 января, 07:54
США хотят навязать Кубе экстремальные условия жизни, заявил глава МИД
30 января, 07:54
"Существует большая неопределённость: есть учителя начальных и средних школ, которые живут далеко от школ, где преподают, есть врачи и медсёстры, проживающие далеко от больниц. Что с ними будет, как они будут добираться?" — заявил РИА Новости Ласаро Акоста, лаборант клиники в гаванском муниципалитете 10 Октября.
По словам Акосты, проблемы с топливом могут быть затяжными, и в этой ситуации важно, как в стране будет работать энергоснабжение. Если отключения света станут чаще, под вопросом будет зарядка электрических мопедов и трициклов, которые стали альтернативой бензиновому транспорту, отметил медик.
На фоне дефицита топлива многие кубинцы вновь передвигаются на велосипедах, которые стали спасением во время так называемого "особого периода" — экономического кризиса 1990-х годов, последовавшего на острове после распада СССР. Транспортный кризис, усугублённый острой нехваткой топлива, не новое явление для Кубы, однако в текущей интенсивной фазе он вновь с большой силой бьёт по повседневной жизни столицы и всей страны.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу нацбезопасности, которая якобы исходит от Гаваны. Днем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на острове.
Сегодня правительство Кубы уведомило международные авиакомпании, что у них заканчивается авиационное топливо.
Куба запускает комплекс антикризисных мер
7 февраля, 04:58
Куба запускает комплекс антикризисных мер
7 февраля, 04:58
 
В миреКубаГаванаСШАДональд Трамп
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Обсуждения
