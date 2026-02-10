Центральные улицы Гаваны практически опустели из-за нехватки топлива

ГАВАНА, 10 фев — РИА Новости. Центральные улицы Гаваны почти опустели из-за нехватки топлива, передает корреспондент РИА Новости.

На местных маршрутах в кубинской столице в понедельник ходили всего два-три автобуса. Кроме них на улицах можно было заметить редкие " альмендроны ", которые выполняют функции маршрутных такси по сильно завышенным с недавнего времени ценам.

Как рассказал агентству инженер-механик Антонио Вальдес, с пятницы ни на одной автозаправке кубинской столицы не отпускали топливо, а в начале этой недели стало известно, что бензин поступил лишь на две АЗС в Гаване

"Обычный бензин стоит 1,10 доллара, а специальный (с более высоким октановым числом. — Прим. ред.) — 1,30, но на улице его уже перепродают по 1200 кубинских песо (2,63 доллара по официальному курсу), и, скорее всего, цена будет расти", — пояснил Вальдес.

После выхода на пенсию Вальдес начал работать таксистом на своём ВАЗ 2106. По его словам, в последнее время ему пришлось существенно повысить стоимость поездок, поскольку бензин становится "все дороже и все менее доступным — его уже даже не продают за национальную валюту".

Как рассказала агентству учительница на пенсии Либрада Менендес, вместе с супругом они не смогли добраться из провинции Санкти-Спиритус в Гавану: за исключением одного рейса в неделю все остальные были отменены. При этом её внучатый племянник, обучающийся в Гаванском университете, смог выехать из столицы в Санкти-Спиритус, поскольку приоритет отдан перевозке студентов и преподавателей высших учебных заведений — очные занятия на фоне дефицита топлива были приостановлены как минимум на месяц.

"Существует большая неопределённость: есть учителя начальных и средних школ, которые живут далеко от школ, где преподают, есть врачи и медсёстры, проживающие далеко от больниц. Что с ними будет, как они будут добираться?" — заявил РИА Новости Ласаро Акоста, лаборант клиники в гаванском муниципалитете 10 Октября.

По словам Акосты, проблемы с топливом могут быть затяжными, и в этой ситуации важно, как в стране будет работать энергоснабжение. Если отключения света станут чаще, под вопросом будет зарядка электрических мопедов и трициклов, которые стали альтернативой бензиновому транспорту, отметил медик.

На фоне дефицита топлива многие кубинцы вновь передвигаются на велосипедах, которые стали спасением во время так называемого "особого периода" — экономического кризиса 1990-х годов, последовавшего на острове после распада СССР . Транспортный кризис, усугублённый острой нехваткой топлива, не новое явление для Кубы , однако в текущей интенсивной фазе он вновь с большой силой бьёт по повседневной жизни столицы и всей страны.

Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу нацбезопасности, которая якобы исходит от Гаваны . Днем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на острове.