Трамп признал интерес России в нерасширении НАТО, заявил Лавров
12:22 10.02.2026
Трамп признал интерес России в нерасширении НАТО, заявил Лавров
Трамп признал интерес России в нерасширении НАТО, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп – единственный западный лидер, публично признавший интерес России в нерасширении НАТО, это огромный шаг, заявил глава МИД России
2026
Трамп признал интерес России в нерасширении НАТО, заявил Лавров

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп – единственный западный лидер, публично признавший интерес России в нерасширении НАТО, это огромный шаг, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы уже говорили об этом неоднократно, что президент США Дональд Трамп публично признал наши интересы в нерасширении НАТО. Это огромный шаг. Больше никто из западных деятелей такого не произнес, а он это неоднократно подтверждал", - сказал он в интервью телеканалу "НТВ" по случаю Дня дипломата.
Как отметил министр, первопричины украинского конфликта не исчезнут, если Россия не учтет задачу их ликвидации в любом мирном соглашении. При этом он подчеркнул, что США прекрасно знают позицию Москвы и к этому готовы.
Другая задача, которую необходимо решить, - защита русских и русскоязычных людей в республиках Донбасса, которых киевский режим объявил террористами и призывал "проваливать в Россию", добавил Лавров.
"Без этих двух вопросов ничего не решить", - заключил министр.
Как ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, мирное решение конфликта на Украине возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом прав и свобод человека, а также признания современных территориальных реалий, сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение.
