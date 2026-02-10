Трамп признал интерес России в нерасширении НАТО, заявил Лавров

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп – единственный западный лидер, публично признавший интерес России в нерасширении НАТО, это огромный шаг, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы уже говорили об этом неоднократно, что президент США Дональд Трамп публично признал наши интересы в нерасширении НАТО. Это огромный шаг. Больше никто из западных деятелей такого не произнес, а он это неоднократно подтверждал", - сказал он в интервью телеканалу "НТВ" по случаю Дня дипломата.
"Без этих двух вопросов ничего не решить", - заключил министр.
Как ранее заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, мирное решение конфликта на Украине возможно исключительно на основе устранения его первопричин, возвращения Украины к нейтральному внеблоковому статусу, ее демилитаризации и денацификации, соблюдения Киевом прав и свобод человека, а также признания современных территориальных реалий, сложившихся в результате воплощения права народов на самоопределение.