В Крыму прокомментировали отказ Зеленского признавать полуостров российским
14:52 10.02.2026 (обновлено: 16:43 10.02.2026)
В Крыму прокомментировали отказ Зеленского признавать полуостров российским
В Крыму прокомментировали отказ Зеленского признавать полуостров российским

Батурин назвал слова Зеленского о Крыме попыткой блокировать переговоры

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма - действия тактического характера, направленные на блокирование переговорного процесса, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
"В отношении позиции Зеленского - это все действия тактического характера, направленные на блокирование переговорного процесса", - сказал Батурин.
В Крыму заявили, что Зеленский мутит воду с независимостью Украины
6 февраля, 06:06
По его мнению, Зеленский нацелен затягивать разрешение военного конфликта как минимум до конца президентского срока Дональда Трампа.
"Крым был российским и осваивался Россией, когда Украины не было, и оказался формально в ее составе в советское время. Крым ушел из Украины, когда она выбрала путь к разрушению государства, дезинтеграции - путь национализма и ориентации на недружественный Запад. Одним словом, Крым был российским до появления Украины и останется российским после ее если не исчезновения в результате украинского кризиса, то капитуляции", - сказал Батурин.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В Госдуме назвали слова Зеленского о потере независимости Украины ахинеей
5 февраля, 20:44
 
В миреРеспублика КрымРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинООНМирный план США по Украине
 
 
