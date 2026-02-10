В Крыму прокомментировали отказ Зеленского признавать полуостров российским

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского об отказе признавать российский статус Крыма - действия тактического характера, направленные на блокирование переговорного процесса, заявил РИА Новости крымский политический эксперт, советник главы Крыма Денис Батурин.
"В отношении позиции Зеленского - это все действия тактического характера, направленные на блокирование переговорного процесса", - сказал Батурин.
По его мнению, Зеленский нацелен затягивать разрешение военного конфликта как минимум до конца президентского срока Дональда Трампа.
"Крым был российским и осваивался Россией, когда Украины не было, и оказался формально в ее составе в советское время. Крым ушел из Украины, когда она выбрала путь к разрушению государства, дезинтеграции - путь национализма и ориентации на недружественный Запад. Одним словом, Крым был российским до появления Украины и останется российским после ее если не исчезновения в результате украинского кризиса, то капитуляции", - сказал Батурин.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".