Глава парламента Крыма назвал дешевым торгом слова Зеленского о полуострове
10:05 10.02.2026 (обновлено: 10:08 10.02.2026)
Глава парламента Крыма назвал дешевым торгом слова Зеленского о полуострове
в мире
республика крым
россия
украина
владимир зеленский
владимир константинов
республика крым
россия
украина
в мире, республика крым, россия, украина, владимир зеленский, владимир константинов
Глава парламента Крыма назвал дешевым торгом слова Зеленского о полуострове

Константинов назвал слова Зеленского о полуострове дешевым торгом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал дешевым торгом утверждение Владимира Зеленского об отказе Киева признавать Крым российским.
Зеленский ранее утверждал, что Украина не признает Крым российским.
"Слова Зеленского - дешевый торг. Они сознательно делают такие вбросы, выторговывая для себя у Запада новые активы и деньги. При этом работают на свою аудиторию", - сказал Константинов.
"Мало что останется": в США резко ответили на вчерашнюю истерику Зеленского
01:18
По его словам, Зеленский своими провокационными заявлениями надеется оттянуть переговоры до начала выборов в Конгресс США.
"Никаких гарантий дальнейшего физического и политического существования Зеленскому и его банде до сих пор никто не дал", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
"Без выхода к морю": на Западе заявили о трагедии Зеленского на переговорах
04:22
 
