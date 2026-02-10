Глава парламента Крыма назвал дешевым торгом слова Зеленского о полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал дешевым торгом утверждение Владимира Зеленского об отказе Киева признавать Крым российским.

"Никаких гарантий дальнейшего физического и политического существования Зеленскому и его банде до сих пор никто не дал", - подчеркнул глава парламента.