Кремль поздравил сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником
12:44 10.02.2026
Кремль поздравил сотрудников и ветеранов МИД с профессиональным праздником
россия
владимир путин
дмитрий песков
общество
россия
россия, владимир путин, дмитрий песков, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Кремль присоединяется к поздравлению президента России Владимира Путина сотрудников и ветеранов МИД РФ с Днем дипломатического работника, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Утром Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел России с Днем дипломатического работника.
"Путин начал рабочий день с направления поздравления российских дипломатов с их профессиональным днём. Мы, естественно, все присоединяемся к этим поздравлениям президента и поздравляем всех наших дипломатических работников", - сказал Песков журналистам.
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох
МИД показал "оживших" отечественных дипломатов разных эпох
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Общество
 
 
