В Кремле прокомментировали слова главы МИД Турции о ядерной гонке

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва обратила внимание на заявления главы МИД Турции Хакана Фидана, что Турция будет вынуждена присоединиться к ядерной гонке, если у стран региона появится ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.