В Кремле прокомментировали слова главы МИД Турции о ядерной гонке
В Кремле прокомментировали слова главы МИД Турции о ядерной гонке - РИА Новости, 10.02.2026
В Кремле прокомментировали слова главы МИД Турции о ядерной гонке
Москва обратила внимание на заявления главы МИД Турции Хакана Фидана, что Турция будет вынуждена присоединиться к ядерной гонке, если у стран региона появится... РИА Новости, 10.02.2026
В Кремле прокомментировали слова главы МИД Турции о ядерной гонке
В Кремле обратили внимание на заявления Турции о включении в ядерную гонку