В Кремле прокомментировали слова главы МИД Турции о ядерной гонке - РИА Новости, 10.02.2026
12:19 10.02.2026
В Кремле прокомментировали слова главы МИД Турции о ядерной гонке
в мире
турция
москва
россия
хакан фидан
дмитрий песков
в мире, турция, москва, россия, хакан фидан, дмитрий песков
В мире, Турция, Москва, Россия, Хакан Фидан, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали слова главы МИД Турции о ядерной гонке

В Кремле обратили внимание на заявления Турции о включении в ядерную гонку

© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции Глава МИД Турции Хакан Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото предоставлено пресс-службой МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва обратила внимание на заявления главы МИД Турции Хакана Фидана, что Турция будет вынуждена присоединиться к ядерной гонке, если у стран региона появится ядерное оружие, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Фидан, комментируя вопрос о вероятности появления ядерного оружия у Ирана, заявил, что Турции придется вступить в гонку ядерных вооружений, если в регионе у кого-то появится ядерное оружие.
"Мы, конечно, обратили внимание на это заявление", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления главы МИД Турции.
В миреТурцияМоскваРоссияХакан ФиданДмитрий Песков
 
 
