В Кремле оценили слова Макрона о необходимости наладить отношения с Россией
В Кремле оценили слова Макрона о необходимости наладить отношения с Россией
Россия обратила внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновить диалог, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:18:00+03:00
2026-02-10T12:18:00+03:00
2026-02-10T16:02:00+03:00
в мире
россия
москва
париж
эммануэль макрон
дмитрий песков
франция
В мире, Россия, Москва, Париж, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Франция
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Россия обратила внимание на слова президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости возобновить диалог, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Нам импонируют такие заявления, мы давно говорили, что низводить наши отношения до нулевого состояния нелогично, контрпродуктивно и вредно для всех сторон", — сказал он журналистам.
По словам пресс-секретаря, между странами состоялись контакты, которые при желании позволят наладить связи на высшем уровне. Что касается других европейских представителей — от них подобных инициатив не поступало.
"Россия всегда была сторонницей поддержания диалога, что, по нашему мнению, по нашей убежденности, может способствовать решению самых актуальных, самых сложных проблем. Сами по себе они не решатся, и конфронтация не поможет их решить", — добавил Песков
В декабре лидер Франции
призвал европейских коллег возобновить контакты с российским руководством. Сегодня он заявил, что Париж
и Москва
восстановили каналы связи на техническом уровне. Макрон также выразил надежду на поддержку других стран. По его мнению, оживление диалога позволит Европе
меньше зависеть от Соединенных Штатов
и защищать свои интересы за столом переговоров по Украине
.