Оценен размер переплаты при покупке авто за потребкредит

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Как выгоднее купить автомобиль в кредит в 2026 году — взяв целевой займ или просто деньги в банке — агентству " Как выгоднее купить автомобиль в кредит в 2026 году — взяв целевой займ или просто деньги в банке — агентству " Прайм " рассказала финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Наталья Колбасина.

По ее словам, средняя ставка по автокредитам сейчас находится в районе 17-22 процентов годовых, при этом многие дилеры предоставляют дополнительную скидку. Для сравнения, потребкредиты находятся в диапазоне 22-26 процентов и иногда подбираются к 30 процентам.

"Разрыв в ставках для нового авто достигает 14,6 процентных пунктов. При сумме займа в 2 миллиона рублей на пять лет это превращается в переплату до 950 тысяч рублей — в зависимости от конкретных условий", — объяснила она.