Оценен размер переплаты при покупке авто за потребкредит - РИА Новости, 10.02.2026
02:10 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/kredit-2073329156.html
Оценен размер переплаты при покупке авто за потребкредит
Оценен размер переплаты при покупке авто за потребкредит - РИА Новости, 10.02.2026
Оценен размер переплаты при покупке авто за потребкредит
Как выгоднее купить автомобиль в кредит в 2026 году — взяв целевой займ или просто деньги в банке — агентству "Прайм" рассказала финансовый консультант, эксперт РИА Новости, 10.02.2026
Оценен размер переплаты при покупке авто за потребкредит

Финансист Колбасина предупредила о невыгодных условиях кредитов на покупку авто

Посетитель в автосалоне. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Как выгоднее купить автомобиль в кредит в 2026 году — взяв целевой займ или просто деньги в банке — агентству "Прайм" рассказала финансовый консультант, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Наталья Колбасина.
По ее словам, средняя ставка по автокредитам сейчас находится в районе 17-22 процентов годовых, при этом многие дилеры предоставляют дополнительную скидку. Для сравнения, потребкредиты находятся в диапазоне 22-26 процентов и иногда подбираются к 30 процентам.
Автоэксперт назвал причины падения спроса на китайские авто
Вчера, 03:10
"Разрыв в ставках для нового авто достигает 14,6 процентных пунктов. При сумме займа в 2 миллиона рублей на пять лет это превращается в переплату до 950 тысяч рублей — в зависимости от конкретных условий", — объяснила она.
Желание взять потребкредит в условиях такого разрыва объясняется простотой оформления, нежеланием платить за страховку КАСКО и "иллюзией свободы" — авто без обременения проще продать. Однако это неоправданно кроме двух случаев — покупка у частника слишком авто старше семи лет — банки неохотно их кредитуют, а также желание быстро перепродать машину, заключила Колбасина.
Адвокат предупредил водителей о необычных зимних штрафах
2 февраля, 03:10
 
АвтоРоссияМоифинансы.рфНаталья КолбасинаПокупкаКредитОбщество
 
 
