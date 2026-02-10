Глава Минтруда назвал старшее поколение ценным активом для предприятий

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал старшее поколение ценным активом для российских предприятий.

Министр отметил, что опытные сотрудники часто становятся хорошими наставниками для молодежи, помогая им влиться в коллектив.