09:30 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/kotyakov-2073364442.html
Глава Минтруда назвал старшее поколение ценным активом для предприятий
Глава Минтруда назвал старшее поколение ценным активом для предприятий
Глава Минтруда назвал старшее поколение ценным активом для предприятий

Котяков назвал старшее поколение ценным активом для российских предприятий

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал старшее поколение ценным активом для российских предприятий.
"Для предприятий сегодня это (старшее поколение - ред.) ценнейший актив. Компании держатся за профессионалов, пытаются сохранить опытных сотрудников", - сказал Котяков в интервью изданию "Эксперт".
Министр отметил, что опытные сотрудники часто становятся хорошими наставниками для молодежи, помогая им влиться в коллектив.
В Минтруде рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля
28 января, 17:01
 
