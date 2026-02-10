https://ria.ru/20260210/kotyakov-2073364442.html
Глава Минтруда назвал старшее поколение ценным активом для предприятий
Глава Минтруда назвал старшее поколение ценным активом для предприятий - РИА Новости, 10.02.2026
Глава Минтруда назвал старшее поколение ценным активом для предприятий
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков назвал старшее поколение ценным активом для российских предприятий. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:30:00+03:00
2026-02-10T09:30:00+03:00
2026-02-10T09:30:00+03:00
россия
антон котяков
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024128812_0:23:3072:1750_1920x0_80_0_0_d3155f441892748f9be5f65d12aaf65c.jpg
https://ria.ru/20260128/rossija-2070814396.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024128812_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a10686a70c1fad8cdc6e2336b7c4465.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, антон котяков, общество
Россия, Антон Котяков, Общество
Глава Минтруда назвал старшее поколение ценным активом для предприятий
Котяков назвал старшее поколение ценным активом для российских предприятий