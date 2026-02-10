Рейтинг@Mail.ru
Котяков призвал предоставлять беременным возможность работать дистанционно
09:38 10.02.2026
Котяков призвал предоставлять беременным возможность работать дистанционно
Будущим матерям необходимо предоставить возможность работать в дистанционном или гибком формате, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 10.02.2026
Беременная девушка . Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Будущим матерям необходимо предоставить возможность работать в дистанционном или гибком формате, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
"Если речь идет о периоде беременности, то будущей маме нужно предоставить возможность работать в дистанционном или в гибком формате. Если это уже мама, у нее должна быть возможность, допустим, оставить ребенка в специальной детской комнате на территории вуза, завода, на час сократить рабочий день и так далее", - сказал Котяков в интервью изданию "Эксперт".
Министр отметил, что в трудовых коллективах должно быть четкое понимание: если сотрудник создал семью и родил детей, он может рассчитывать на поддержку в своих обстоятельствах.
