Котяков призвал предоставлять беременным возможность работать дистанционно
Будущим матерям необходимо предоставить возможность работать в дистанционном или гибком формате, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. РИА Новости, 10.02.2026
россия
