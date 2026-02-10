Рейтинг@Mail.ru
09:46 10.02.2026
Котяков призвал учить школьников пользоваться ИИ
Котяков призвал учить школьников пользоваться ИИ
Котяков призвал учить школьников пользоваться ИИ

© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Школьникам необходимо научиться пользоваться искусственным интеллектом, чтобы в будущем не испытывать сложности с трудоустройством, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Думаю, что учить надо. Нам может не нравиться искусственный интеллект, но, если сегодня ребенок не научится им пользоваться, то завтра, в момент вхождения на рынок труда, он будет испытывать сложности с трудоустройством", - сказал Котяков в интервью изданию "Эксперт".
По его словам, нужна трансформация системы подготовки кадров для экономики.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 20.09.2025
В Минпросвещения прокомментировали использование ИИ для домашних заданий
20 сентября 2025, 15:48
 
