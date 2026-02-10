https://ria.ru/20260210/kotjakov-2073368764.html
Котяков призвал учить школьников пользоваться ИИ
Котяков призвал учить школьников пользоваться ИИ - РИА Новости, 10.02.2026
Котяков призвал учить школьников пользоваться ИИ
Школьникам необходимо научиться пользоваться искусственным интеллектом, чтобы в будущем не испытывать сложности с трудоустройством, сообщил министр труда и... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T09:46:00+03:00
2026-02-10T09:46:00+03:00
2026-02-10T09:46:00+03:00
общество
россия
антон котяков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898518526_0:74:1500:918_1920x0_80_0_0_e4f0d542f716638d9b29f376ee1045fd.jpg
https://ria.ru/20250920/rossiya-2043192503.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/19/1898518526_104:0:1328:918_1920x0_80_0_0_f3880f82f3193b312707e6c861297084.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, антон котяков
Общество, Россия, Антон Котяков
Котяков призвал учить школьников пользоваться ИИ
Котяков призвал учить школьников пользоваться ИИ ради трудоустройства