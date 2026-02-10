Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе, эксперимент пройдет на борту российского спутника "Скорпион", сообщила РИА Новости заведующая лабораторией наук о жизни Сеченовского Университета Екатерина Силина.

В вузе уточнили, что спутник "Скорпион", запущенный 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный, предназначен для комплексного исследования влияния космического пространства на живые организмы. Планируется, что эксперимент на орбите продлится не менее года.

"Выбранный мультидисциплинарный подход, основанный на одновременном и непрерывном измерении различных факторов космической среды, впервые позволит получить объективную информацию о возможности длительного выживания живых организмов в условиях открытого космоса", - сказала Силина.

Уточняется, что специалисты Сеченовского Университета участвуют в реализации биологического направления эксперимента. Они изучают воздействие космического излучения и других агрессивных факторов открытого космоса на живые клетки.

По словам Силиной, исследователи также оценят перспективы применения наночастиц соединений редкоземельных металлов для биологической защиты при длительных космических полетах.