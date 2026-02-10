Рейтинг@Mail.ru
Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:17 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/kosmos-2073342373.html
Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе
Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе - РИА Новости, 10.02.2026
Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе
Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе, эксперимент пройдет на борту российского спутника "Скорпион", сообщила РИА Новости... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T03:17:00+03:00
2026-02-10T03:17:00+03:00
наука
наука
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/88/1559428811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb29cefdd3d814ccb2ed1a10a03d83a3.jpg
https://ria.ru/20260121/kosmos-2069258657.html
https://ria.ru/20260116/kosmos-2068361905.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155942/88/1559428811_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f17e46ee600bd9a72365089f59407d23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, космос - риа наука
Наука, Наука, Космос - РИА Наука
Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе

На борту спутника "Скорпион" исследуют влияние космоса на живые организмы

© Фото : NASA / РоскосмосВыход в открытый космос
Выход в открытый космос - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : NASA / Роскосмос
Выход в открытый космос. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Российские ученые впервые оценят шансы на жизнь в открытом космосе, эксперимент пройдет на борту российского спутника "Скорпион", сообщила РИА Новости заведующая лабораторией наук о жизни Сеченовского Университета Екатерина Силина.
В вузе уточнили, что спутник "Скорпион", запущенный 28 декабря 2025 года с космодрома Восточный, предназначен для комплексного исследования влияния космического пространства на живые организмы. Планируется, что эксперимент на орбите продлится не менее года.
Система планет TRAPPIST-1 - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Упадет на Солнце". Ученые сообщили о новой находке в космосе
21 января, 11:13
"Выбранный мультидисциплинарный подход, основанный на одновременном и непрерывном измерении различных факторов космической среды, впервые позволит получить объективную информацию о возможности длительного выживания живых организмов в условиях открытого космоса", - сказала Силина.
Уточняется, что специалисты Сеченовского Университета участвуют в реализации биологического направления эксперимента. Они изучают воздействие космического излучения и других агрессивных факторов открытого космоса на живые клетки.
По словам Силиной, исследователи также оценят перспективы применения наночастиц соединений редкоземельных металлов для биологической защиты при длительных космических полетах.
Исследования по изучению эффективности соединений редкоземельных металлов проводятся в рамках программы "Приоритет-2030".
Изображение Земли - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
"Произойдет с Землей". Ученые сообщили о пугающей находке в космосе
16 января, 16:52
 
НаукаНаукаКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала