Конгрессвумен рассказала о предстоящей встрече с российскими депутатами
Конгрессвумен Анна Паулина Луна на вопрос РИА Новости сообщила, что общее понимание о месте и встрече американских законодателей с российскими установлено, визы
2026-02-10T08:38:00+03:00
Конгрессвумен рассказала о предстоящей встрече с российскими депутатами
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна на вопрос РИА Новости сообщила, что общее понимание о месте и встрече американских законодателей с российскими установлено, визы ждут одобрения госдепа.
"Мы ждем авторизации виз со стороны государственного департамента. Да, я думаю, у нас есть основное представление", - сказала законодатель на вопрос о времени и месте возможной встречи.
Подробности она раскрывать отказалась, сославшись на требования безопасности. "Но это произойдет", - сказала она о встрече.