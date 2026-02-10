Конгрессвумен рассказала о предстоящей встрече с российскими депутатами

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Конгрессвумен Анна Паулина Луна на вопрос РИА Новости сообщила, что общее понимание о месте и встрече американских законодателей с российскими установлено, визы ждут одобрения госдепа.

"Мы ждем авторизации виз со стороны государственного департамента. Да, я думаю, у нас есть основное представление", - сказала законодатель на вопрос о времени и месте возможной встречи.