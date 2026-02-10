Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил работу конгресса государственного управления - РИА Новости, 10.02.2026
11:04 10.02.2026
Путин оценил работу конгресса государственного управления
Путин оценил работу конгресса государственного управления
Работа Международного конгресса государственного управления будет способствовать качественному обновлению системы госуправления и подготовке кадров в этой... РИА Новости, 10.02.2026
Путин оценил работу конгресса государственного управления

Путин: конгресс государственного управления поможет обновлению этой системы

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа Международного конгресса государственного управления будет способствовать качественному обновлению системы госуправления и подготовке кадров в этой сфере, уверен президент РФ Владимир Путин.
Обращение главы государства к участникам и гостям первого Международного конгресса госуправления опубликовано на сайте Кремля.
"Уверен, что проведённые в ходе конгресса анализ и обобщение успешного опыта будут способствовать качественному обновлению системы государственного управления, подготовке квалифицированных кадров – с учётом масштабных задач, стоящих перед Россией, и высокой динамики изменений в мире", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что мероприятие объединяет представителей власти, экспертного и научно-образовательного сообщества. Конгресс, по его словам, призван стать авторитетной площадкой для предметного обсуждения широкого круга проблем, связанных с совершенствованием системы госуправления.
"В центре внимания участников такие значимые темы, как формирование кадрового резерва, повышение эффективности государственного сектора, использование лучших практик для развития регионов и муниципалитетов. Подчеркну, важно, чтобы ваше профессиональное общение было ориентировано на выработку конкретных, взвешенных решений и подходов, востребованных в повседневной работе органов власти всех уровней", - добавил президент.
Путин пожелал участникам конгресса плодотворных и содержательных дискуссий, а также воплощения в жизнь намеченных планов.
Путин рассказал о работе над Общенациональной программой подготовки кадров
25 декабря 2025, 16:15
