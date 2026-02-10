https://ria.ru/20260210/kongress-2073392458.html
Путин оценил работу конгресса государственного управления
Путин оценил работу конгресса государственного управления - РИА Новости, 10.02.2026
Путин оценил работу конгресса государственного управления
Работа Международного конгресса государственного управления будет способствовать качественному обновлению системы госуправления и подготовке кадров в этой... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:04:00+03:00
2026-02-10T11:04:00+03:00
2026-02-10T11:04:00+03:00
россия
владимир путин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_83bff343f626c98f9c80a496e0e0d4d6.jpg
https://ria.ru/20251225/putin-2064658856.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0f/2068118251_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_cff23e83b28594856c2e21f09e6b6567.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин оценил работу конгресса государственного управления
Путин: конгресс государственного управления поможет обновлению этой системы
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа Международного конгресса государственного управления будет способствовать качественному обновлению системы госуправления и подготовке кадров в этой сфере, уверен президент РФ Владимир Путин.
Обращение главы государства к участникам и гостям первого Международного конгресса госуправления опубликовано на сайте
Кремля.
"Уверен, что проведённые в ходе конгресса анализ и обобщение успешного опыта будут способствовать качественному обновлению системы государственного управления, подготовке квалифицированных кадров – с учётом масштабных задач, стоящих перед Россией
, и высокой динамики изменений в мире", - подчеркнул Путин
.
Он отметил, что мероприятие объединяет представителей власти, экспертного и научно-образовательного сообщества. Конгресс, по его словам, призван стать авторитетной площадкой для предметного обсуждения широкого круга проблем, связанных с совершенствованием системы госуправления.
"В центре внимания участников такие значимые темы, как формирование кадрового резерва, повышение эффективности государственного сектора, использование лучших практик для развития регионов и муниципалитетов. Подчеркну, важно, чтобы ваше профессиональное общение было ориентировано на выработку конкретных, взвешенных решений и подходов, востребованных в повседневной работе органов власти всех уровней", - добавил президент.
Путин пожелал участникам конгресса плодотворных и содержательных дискуссий, а также воплощения в жизнь намеченных планов.