Путин оценил работу конгресса государственного управления

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Работа Международного конгресса государственного управления будет способствовать качественному обновлению системы госуправления и подготовке кадров в этой сфере, уверен президент РФ Владимир Путин.

Обращение главы государства к участникам и гостям первого Международного конгресса госуправления опубликовано на сайте Кремля.

"Уверен, что проведённые в ходе конгресса анализ и обобщение успешного опыта будут способствовать качественному обновлению системы государственного управления, подготовке квалифицированных кадров – с учётом масштабных задач, стоящих перед Россией , и высокой динамики изменений в мире", - подчеркнул Путин

Он отметил, что мероприятие объединяет представителей власти, экспертного и научно-образовательного сообщества. Конгресс, по его словам, призван стать авторитетной площадкой для предметного обсуждения широкого круга проблем, связанных с совершенствованием системы госуправления.

"В центре внимания участников такие значимые темы, как формирование кадрового резерва, повышение эффективности государственного сектора, использование лучших практик для развития регионов и муниципалитетов. Подчеркну, важно, чтобы ваше профессиональное общение было ориентировано на выработку конкретных, взвешенных решений и подходов, востребованных в повседневной работе органов власти всех уровней", - добавил президент.