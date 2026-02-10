https://ria.ru/20260210/konflikt-2073508101.html
ЕС мешает урегулированию конфликта на Украине, заявил депутат
2026-02-10T19:03:00+03:00
в мире
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Лидеры США и России пытаются положить конец конфликту на Украине, а ЕС делает все, чтобы помешать этому, заявил евродепутат от Болгарии и представитель фракции Европа суверенных наций Петар Волгин.
«
"Лидеры США
и России
пытаются положить конец войне, а лидеры ЕС
делают все возможное, чтобы помешать этому", - сказал парламентарий, выступивший на пленарной сессии Европарламента
, где во вторник обсуждали энергетический кризис на Украине
.
Он также призвал страны союза перестать "лгать украинцам". "Лидеры ЕС должны говорить правду. Правда в том, что это... прекратится только тогда, когда Украина станет нейтральной страной, а не антироссийской марионеткой на ниточках Брюсселя", - подчеркнул парламентарий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров
заявил, что Европа
и Киев
пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске
.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.