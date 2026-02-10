БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Лидеры США и России пытаются положить конец конфликту на Украине, а ЕС делает все, чтобы помешать этому, заявил евродепутат от Болгарии и представитель фракции Европа суверенных наций Петар Волгин.

« "Лидеры США России пытаются положить конец войне, а лидеры ЕС делают все возможное, чтобы помешать этому", - сказал парламентарий, выступивший на пленарной сессии Европарламента , где во вторник обсуждали энергетический кризис на Украине

Он также призвал страны союза перестать "лгать украинцам". "Лидеры ЕС должны говорить правду. Правда в том, что это... прекратится только тогда, когда Украина станет нейтральной страной, а не антироссийской марионеткой на ниточках Брюсселя", - подчеркнул парламентарий.