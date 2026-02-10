Рейтинг@Mail.ru
ЕС мешает урегулированию конфликта на Украине, заявил депутат - РИА Новости, 10.02.2026
19:03 10.02.2026
ЕС мешает урегулированию конфликта на Украине, заявил депутат
2026-02-10T19:03:00+03:00
2026-02-10T19:03:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
сергей лавров
евросоюз
европарламент
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, сергей лавров, евросоюз, европарламент
В мире, Россия, США, Украина, Сергей Лавров, Евросоюз, Европарламент
Волгин: США и РФ пытаются прекратить конфликт на Украине, а ЕС этому мешает

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Световая проекция флага Европейского союза
Световая проекция флага Европейского союза - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Световая проекция флага Европейского союза. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 фев - РИА Новости. Лидеры США и России пытаются положить конец конфликту на Украине, а ЕС делает все, чтобы помешать этому, заявил евродепутат от Болгарии и представитель фракции Европа суверенных наций Петар Волгин.
«
"Лидеры США и России пытаются положить конец войне, а лидеры ЕС делают все возможное, чтобы помешать этому", - сказал парламентарий, выступивший на пленарной сессии Европарламента, где во вторник обсуждали энергетический кризис на Украине.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Брюссель дает Киеву пустые обещания, заявил евродепутат
Вчера, 18:00
Вчера, 18:00
Он также призвал страны союза перестать "лгать украинцам". "Лидеры ЕС должны говорить правду. Правда в том, что это... прекратится только тогда, когда Украина станет нейтральной страной, а не антироссийской марионеткой на ниточках Брюсселя", - подчеркнул парламентарий.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа и Киев пытаются "сбить с панталыку" переговорщиков США, чтобы те отошли от договоренностей, достигнутых на Аляске.
Президенты России и США в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
7 января, 08:00
7 января, 08:00
 
