https://ria.ru/20260210/konflikt-2073496283.html
"Наша война". Сийярто сделал громкое заявление о России и Украине
"Наша война". Сийярто сделал громкое заявление о России и Украине - РИА Новости, 10.02.2026
"Наша война". Сийярто сделал громкое заявление о России и Украине
Европейские лидеры не должны вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, поскольку это не их дело, высказался венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:55:00+03:00
2026-02-10T17:55:00+03:00
2026-02-10T17:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_a5a27f80798ef5ed90a79ff6fcfbdde1.jpg
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073466913.html
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073476525.html
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030191178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3301997b2bcf35b2de5a4d97ae3a5301.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, киев, петер сийярто, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз
"Наша война". Сийярто сделал громкое заявление о России и Украине
Сийярто осудил лидеров ЕС за встревание в конфликт между Россией и Украиной