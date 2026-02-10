Рейтинг@Mail.ru
"Наша война". Сийярто сделал громкое заявление о России и Украине
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 10.02.2026
"Наша война". Сийярто сделал громкое заявление о России и Украине
Европейские лидеры не должны вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, поскольку это не их дело, высказался венгерский министр иностранных дел и...
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
петер сийярто
евросоюз
украина
россия
киев
в мире, украина, россия, киев, петер сийярто, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Петер Сийярто, Евросоюз
"Наша война". Сийярто сделал громкое заявление о России и Украине

Сийярто осудил лидеров ЕС за встревание в конфликт между Россией и Украиной

© AP Photo / Darko VojinovicМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Европейские лидеры не должны вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной, поскольку это не их дело, высказался венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Европейские лидеры рассуждают так, будто война на Украине — это наша война. Это не так. Россия не нападала ни на одно государство, входящее в ЕС. Это конфликт между Россией и Украиной", — написал он в соцсети X.
Белые голуби на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине
Вчера, 15:47
По его словам, европейские страны "ничего не должны" Киеву.
Ранее Сийярто раскритиковал Евросоюз за желание принять Украину в сообщество быстрее, чем Грузию, потому что евроинтеграция Киева несет опасность для ЕС. Он также назвал Украину врагом Венгрии, потому что та пытается лишить Будапешт российских энергоносителей, а это угрожает суверенитету и энергетической безопасности страны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным
Вчера, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
