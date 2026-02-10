Конфликт Израиля и Палестины уходит корнями глубоко в историю и длится долгое время. Когда и по каким причинам началось противостояние двух стран, как оно развивалось с течением времени, почему ХАМАС пошло на обострение в октябре 2023 года и к чему может привести война между этими государствами — в материале РИА Новости.

Конфликт Израиля и Палестины

Конфликт между Израилем и Палестиной — противостояние двух стран, которое считается самым долгим в мире и длится уже более 75 лет.

История, причины и кто виноват

До начала XX века Израиля на карте не было, евреи жили диаспорами во многих странах мира, зато существовала Палестина, находящаяся в то время под властью Турции.

С чего все началось

Для того чтобы разобраться в истоках палестинской проблемы и арабо-израильского конфликта, Александр Рудой, заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ, предлагает переместиться во времени на сто лет назад, в начало ХХ века. После завершения Первой мировой войны происходит очередной раздел мира. Турция, союзница Германии, переживает поражение, Оттоманская империя распадается. Державы-победительницы делят ее обширные владения на сферы своего влияния. Англия, Франция и Россия подписывают в 1916 году секретное соглашение Сайкса — Пико , разграничивающее их интересы на Ближнем Востоке. Позднее к ним присоединяется Италия. Для Палестины соглашение предусматривает международный режим контроля, который затем должен будет смениться контролем Англии. Позже на Парижской мирной конференции 1919 года на все эти территории была распространена система мандатов, определенная Пактом Лиги Наций . Пакт был подписан 28 июня 1919 года и вошел в состав Версальского мирного договора с Германией. Смысл системы мандатов заключался во взятии новых областей под опеку развитых стран и их подготовке к постепенному переходу на самоуправление. Это стало неким компромиссом требований колониальной эпохи с необходимостью признания прав колоний на самоопределение. Мандат на Палестину получила Великобритания.

Декларации Бальфура (на тот момент министра иностранных дел Великобритании), одобряющей создание в Палестине "национального очага для еврейского народа". В конце ХIХ века в мире возникло и стало широко развиваться движение сионистов, провозгласившее идею восстановления еврейского государства на исторической родине. К концу позапрошлого столетия Палестину населяло около полумиллиона человек, из которых лишь 50 тысяч были евреи. В окончательную версию текста мандата, который вступил в силу в 1923 году, были включены оба противоречащих друг другу тезиса. Мина была заложена. Все остальное стало вопросом времени", — рассказывает эксперт. "Однако незадолго до этого правительством Великобритании было предпринято два ключевых действия, противоположных по своему значению. Первое заключалось в предоставлении арабам гарантий независимости территории Палестины после окончания Первой мировой войны. Второе — в принятии так называемой(на тот момент министра иностранных дел Великобритании), одобряющей создание в Палестине "национального очага для еврейского народа". В конце ХIХ века в мире возникло и стало широко развиваться движение сионистов, провозгласившее идею восстановления еврейского государства на исторической родине. К концу позапрошлого столетия Палестину населяло около полумиллиона человек, из которых лишь 50 тысяч были евреи. В окончательную версию текста мандата, который вступил в силу в 1923 году, были включены оба противоречащих друг другу тезиса. Мина была заложена. Все остальное стало вопросом времени", — рассказывает эксперт.

сайта ООН, в течение десятилетия туда прибыло около 100 тысяч евреев. Это вызвало ожесточенное сопротивление палестинцев уже в начале 20-х годов. Всего в 1920-х произошли три серьезных столкновения, а в 1929 году вспыхнуло восстание палестинцев, в результате которого 220 человек были убиты, а 530 получили ранения. В 1930-х годах в Палестину прибыли уже 232 тысячи легальных мигрантов. К 1939 году население Палестины составляло около 1,5 миллиона человек, из которых 445 тысяч были евреи. Поток еврейских беженцев-мигрантов в Палестину вырос еще больше после 1933 года, когда нацисты пришли к власти в Германии и начались массовые преследования евреев. В 1936 году стычки между арабами и евреями выросли в широкое восстание. Организаторы призывали к созданию национального правительства Палестины. По данным комиссии, расследовавшей причины беспорядков, тогда погибло около 1000 человек. Это восстание стало кульминацией пятнадцатилетнего сопротивления палестинцев. Вскоре после окончания Первой мировой войны началась массовая иммиграция евреев в Палестину. По данным сООН, в течение десятилетия туда прибыло около 100 тысяч евреев. Это вызвало ожесточенное сопротивление палестинцев уже в начале 20-х годов. Всего в 1920-х произошли три серьезных столкновения, а в 1929 году вспыхнуло восстание палестинцев, в результате которого 220 человек были убиты, а 530 получили ранения. В 1930-х годах в Палестину прибыли уже 232 тысячи легальных мигрантов. К 1939 году население Палестины составляло около 1,5 миллиона человек, из которых 445 тысяч были евреи. Поток еврейских беженцев-мигрантов в Палестину вырос еще больше после 1933 года, когда нацисты пришли к власти в Германии и начались массовые преследования евреев. В 1936 году стычки между арабами и евреями выросли в широкое восстание. Организаторы призывали к созданию национального правительства Палестины. По данным комиссии, расследовавшей причины беспорядков, тогда погибло около 1000 человек. Это восстание стало кульминацией пятнадцатилетнего сопротивления палестинцев.

Вспыхнувшая в 1939 году Вторая мировая война еще больше увеличила приток мигрантов. Волнения продолжались.



"Гитлеровская Германия, выступая противником Великобритании, пыталась использовать противоречия между арабами и евреями для того, чтобы дестабилизировать регион и ослабить Британскую империю, которая его контролировала. Был составлен специальный план психологической борьбы, в котором принимали участие многочисленные германские агенты. После окончания войны вопрос о судьбе Палестины был одной важных проблем будущего устройства мира, в котором пересекались интересы СССР, США и Великобритании", — говорит историк Анатолий Сивов.

В результате Великобритания в 1947 году передала вопрос на рассмотрение недавно созданной Организации Объединенных Наций.

« "В итоге территория Палестины была разделена на восемь частей. Три из них были переданы еврейскому государству, три — арабскому. Седьмая часть должна была стать арабским анклавом Яффой на еврейской территории. Восьмая — Иерусалим — как отдельная единица под специальным международным режимом. Предполагался переходный период, в течение которого ООН постепенно брала на себя управление территорией и передавала власть двум образовавшимся государствам. Великобритания должна была полностью вывести свои войска к 1 августа 1948 года. Резолюция ООН не была принята палестинской стороной. Вновь вспыхнули вооруженные столкновения между арабами и евреями. Палестинская проблема не решена до сих пор, конфликт периодически обостряется с разной степенью интенсивности", — объясняет Александр Рудой.

Что такое ХАМАС и почему оно напало на Израиль в 2023 году

Палестина разделена на две не граничащие друг с другом части: Западный берег реки Иордан (ЗБРИ) и сектор Газа.



"После 2007 года у каждой части палестинского государства имеется свое правительство, представляющее народ в виде политических сил: у Западного берега — Палестинская национальная администрация (ПНА), у сектора Газа — ХАМАС (Исламское движение сопротивления). Ранее до этого периода они находились в коалиции, но с 2007 года разделились в силу разногласий", — отмечает Игорь Семеновский, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России.

Зарождение ХАМАС относят к 1987 году, когда палестинский шейх Ахмед Ясин основал его как часть "Братьев мусульман"* Египта (организации, признанной террористической в России).

« "Контакты их не прекращены, хоть ХАМАС и приобрело самостоятельность. Популярность движения росла. Ахмед Ясин искал финансирование на социальную инфраструктуру Палестины — строились детские сады, школы, клиники, открывались новые магазины. Для Израиля ХАМАС казалось предпочтительнее радикальной Организации освобождения Палестины, там видели в новом движении конкурента прежней военно-политической силе и стали помогать Ясину. В конце 1980-х — начале 1990-х произошли некоторые перемены. Палестинская национальная администрация отказалась от террора и подписала с Израилем соглашение о временных мерах по палестинскому самоуправлению. В то же время ХАМАС соблюдать договоренности отказалось и взяло на вооружение террористические методы борьбы", — рассказывает Виталий Тепикин, кандидат исторических наук, профессор.

На сегодняшний день страны Евросоюза, Израиль, США, Канада, Великобритания, Япония называют ХАМАС террористической организацией. Но Китай, Россия, Турция, Норвегия, Катар, а также арабские страны террористическим движение не считают.

По официальному заявлению одного из членов руководства Исламского движения сопротивления, решение о нападении на Израиль 7 октября было принято небольшим количеством командиров, целью был захват заложников для обмена их на палестинских заключенных. Толчком к силовой акции послужили "действия израильского правительства в течение последнего года, в том числе провокационные визиты в святые места Иерусалима и усиление давления на палестинских заключенных".

« "Я считаю, что у нападения ХАМАС на Израиль есть ряд причин: от официально декларируемой его лидерами до более глубинных и геополитических — обращение внимания мирового сообщества на проблемы палестинцев, проживающих в секторе Газа, побуждение к ускорению процессов создания полноценного палестинского государства, в чем мало заинтересован Израиль", — говорит Игорь Семеновский.

Позиция России по израильско-палестинскому конфликту

В 2022 году лидер ХАМАС Исмаил Хания посещал Москву, где прошла его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Речь шла о палестинском национальном единстве. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин сделал заявление о необходимости реализации решений ООН 1947 года. Но террористические методы сопротивления, с точки зрения России, неприемлемы. Тринадцатого октября 2023 года на заседании Совета глав государств — участников СНГ в Киргизии Владимир Путин конкретизировал позицию Москвы. Она выступает за создание независимого Государства Палестина со столицей в Восточном Иерусалиме. Прозвучало, что Израиль пострадал от жестокого нападения, однако урегулировать конфликт можно только путем переговоров", — говорит Виталий Тепикин.

Возможные последствия войны

Политический консультант, эксперт Российского совета по международным делам Леонид Цуканов считает, что попытка Израиля реализовать жесткий силовой сценарий в отношении анклава в качестве ответа на рейд ХАМАС негативно сказалась на позициях страны в регионе. В первую очередь в свете большого числа жертв среди мирного населения Палестины. С критикой действий ЦАХАЛ выступили практически все мусульманские лидеры.



"Оказались под сомнением прежние договоренности о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами ("Соглашения Авраама"), подписанные в 2020 году, — новые союзники (например, Бахрейн) еще в начале осени демонстрировали некоторую усталость от текущего формата диалога, а с началом кризиса и вовсе предпочли поставить сотрудничество на паузу. Замерли и переговоры с саудитами, публичное примирение с которыми имело для израильтян стратегическое значение. Фактически кабинет Нетаньяху натолкнулся на проблему, за которую премьер-министр больше всего критиковал своих предшественников (Беннета и Лапида), — диалог с арабским миром (в первую очередь в части безопасности) оказался в тупике. Вероятно, что в ближайшей перспективе примирения ждать не придется.

С другой стороны, на фоне эскалации укрепились посреднические позиции Катара — последний смог добиться гуманитарной паузы в Газе и реализовать несколько раундов обмена заложниками. С точки зрения израильтян, усиление влияния Дохи на палестинских территориях хоть и видится опасным (как потенциальный рычаг давления), но все же более предпочтительно, чем иранское лобби. Поэтому укреплению контактов между Катаром и палестинскими лидерами Израиль, вероятно, противодействовать не будет", — говорит эксперт.

По словам политического консультанта, в целом конфликт в Газе несет в себе долгосрочные негативные последствия для всего региона — нарушение статус-кво в отношениях между израильтянами и палестинцами, а также попытка израильских властей окончательно решить вопрос Газы многократно повышают уровень взаимного недоверия между двумя национальными группами и формируют поле для новых стычек. Кроме того, попытки Израиля усилить свое присутствие на Западном берегу реки Иордан и участившиеся рейды вызывают закономерное беспокойство у жителей Палестинской автономии и формируют новый потенциальный узел напряженности.

Раскол в диалоге между Израилем и арабским миром сводит на нет усилия Вашингтона по строительству в регионе коллективного оборонительного блока ("ближневосточного НАТО") и в целом увеличивает риск новых витков напряженности, особенно в свете растущего противостояния Ирана и Израиля.

* Террористические и экстремистские организации, запрещенные в России.