https://ria.ru/20260210/kolumbiya-2073335285.html
США передали Колумбии партию бронетранспортеров
США передали Колумбии партию бронетранспортеров - РИА Новости, 10.02.2026
США передали Колумбии партию бронетранспортеров
Соединенные Штаты прислали в Колумбию партию бронетранспортеров M1117 на фоне встречи президента США Дональда Трампа с президентом Колумбии Густаво Петро,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T01:22:00+03:00
2026-02-10T01:22:00+03:00
2026-02-10T01:22:00+03:00
в мире
колумбия
сша
богота
дональд трамп
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506041_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1cfe361af4d3f53a1d98a90d77080f88.jpg
https://ria.ru/20260204/vstrecha-2072073148.html
https://ria.ru/20260205/ideja-2072392359.html
колумбия
сша
богота
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5664f657005e03dc894ea354b04b8bcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, колумбия, сша, богота, дональд трамп, густаво петро
В мире, Колумбия, США, Богота, Дональд Трамп, Густаво Петро
США передали Колумбии партию бронетранспортеров
Партия бронемашин США M1117 прибыла в Колумбию после встречи Трампа и Петро