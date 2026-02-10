Рейтинг@Mail.ru
США передали Колумбии партию бронетранспортеров - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:22 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/kolumbiya-2073335285.html
США передали Колумбии партию бронетранспортеров
США передали Колумбии партию бронетранспортеров - РИА Новости, 10.02.2026
США передали Колумбии партию бронетранспортеров
Соединенные Штаты прислали в Колумбию партию бронетранспортеров M1117 на фоне встречи президента США Дональда Трампа с президентом Колумбии Густаво Петро,... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T01:22:00+03:00
2026-02-10T01:22:00+03:00
в мире
колумбия
сша
богота
дональд трамп
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506041_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1cfe361af4d3f53a1d98a90d77080f88.jpg
https://ria.ru/20260204/vstrecha-2072073148.html
https://ria.ru/20260205/ideja-2072392359.html
колумбия
сша
богота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5664f657005e03dc894ea354b04b8bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, сша, богота, дональд трамп, густаво петро
В мире, Колумбия, США, Богота, Дональд Трамп, Густаво Петро
США передали Колумбии партию бронетранспортеров

Партия бронемашин США M1117 прибыла в Колумбию после встречи Трампа и Петро

© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты прислали в Колумбию партию бронетранспортеров M1117 на фоне встречи президента США Дональда Трампа с президентом Колумбии Густаво Петро, сообщило американское посольство в Боготе.
"В сопровождении командующего армией Колумбии, генерал-майора Ройера Гомеса Эрреры, временный поверенный в делах Джон Макнамара передал 11 бронемашин M1117, произведённых в США, для поддержки усилий армии борьбе против наркотеррористических организаций, которые наносят столь большой ущерб нашим народам", - говорится в сообщении посольства в соцсети X.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Президент Колумбии Петро рассказал о первой встрече с Трампом в Белом доме
4 февраля, 03:13
По информации посольства, с 2021 года Соединенные Штаты передали Колумбии 145 бронемашин на сумму более 117 миллионов долларов.
Встреча Трампа и Петро состоялась в Белом доме 3 февраля. Лидеры обеих стран договорились на встрече о ликвидации глав повстанческих наркогруппировок Колумбии.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Новым элитам США нравится идея американоцентричного рая, заявил Медведев
5 февраля, 10:46
 
В миреКолумбияСШАБоготаДональд ТрампГуставо Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала