США передали Колумбии партию бронетранспортеров

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты прислали в Колумбию партию бронетранспортеров M1117 на фоне встречи президента США Дональда Трампа с президентом Колумбии Густаво Петро, сообщило американское посольство в Боготе.

По информации посольства, с 2021 года Соединенные Штаты передали Колумбии 145 бронемашин на сумму более 117 миллионов долларов.