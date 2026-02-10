https://ria.ru/20260210/kndr-2073489056.html
Посольство России оценило помощь КНДР в Курской области
КНДР внесла значительный вклад в создание условий возвращения Курской области к мирной жизни, сообщило посольство РФ в Пхеньяне. РИА Новости, 10.02.2026
