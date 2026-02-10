Рейтинг@Mail.ru
Посольство России оценило помощь КНДР в Курской области - РИА Новости, 10.02.2026
17:29 10.02.2026
Посольство России оценило помощь КНДР в Курской области
Посольство России оценило помощь КНДР в Курской области
КНДР внесла значительный вклад в создание условий возвращения Курской области к мирной жизни, сообщило посольство РФ в Пхеньяне. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T17:29:00+03:00
2026-02-10T17:29:00+03:00
В мире, Курская область, КНДР, Россия
Посольство России оценило помощь КНДР в Курской области

Посольство РФ: КНДР внесла значительный вклад в восстановление Курской области

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. КНДР внесла значительный вклад в создание условий возвращения Курской области к мирной жизни, сообщило посольство РФ в Пхеньяне.
“Корея стала единственной страной, которая не на словах, а на деле – в полном соответствии с базовым Договором – оказала нам братскую помощь в освобождении Курской области от украинских боевиков и внесла значительный вклад в создание условий для возвращения региона к мирной жизни”, - сказано в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
Россияне стали чаще ездить в КНДР
Россияне стали чаще ездить в КНДР
7 февраля, 02:25
 
В миреКурская областьКНДРРоссия
 
 
