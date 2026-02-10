Рейтинг@Mail.ru
Посол в Пекине рассказал о росте числа россиян, посещающих Китай - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/kitay-2073507496.html
Посол в Пекине рассказал о росте числа россиян, посещающих Китай
Посол в Пекине рассказал о росте числа россиян, посещающих Китай - РИА Новости, 10.02.2026
Посол в Пекине рассказал о росте числа россиян, посещающих Китай
После введения безвизового режима для граждан РФ число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T19:00:00+03:00
2026-02-10T19:00:00+03:00
китай
россия
пекин
игорь моргулов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578469791_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4a3f1d05637ac8196358fe04f30b42ff.jpg
https://ria.ru/20260210/posol-2073498408.html
китай
россия
пекин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578469791_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_064fcbbe25a7c039981de70cd2dd9332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, пекин, игорь моргулов, владимир путин
Китай, Россия, Пекин, Игорь Моргулов, Владимир Путин
Посол в Пекине рассказал о росте числа россиян, посещающих Китай

Посол Моргулов: число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40%

© AP Photo / Ng Han GuanТуристы на участке Великой китайской стены Бадалин
Туристы на участке Великой китайской стены Бадалин - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Ng Han Guan
Туристы на участке Великой китайской стены Бадалин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. После введения безвизового режима для граждан РФ число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40%, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"По нашим оценкам, на сегодняшний день число россиян, посещающих Китай, увеличилось на 40%", - сказал дипломат, отвечая на вопрос о том, как введение безвиза отразилось на турпотоке из РФ в КНР.
Моргулов отметил, что большинство российских граждан прибывают в Китай в рамках безвизового въезда. "Наибольшей популярностью, помимо традиционных направлений – Пекин, Шанхай и Хайнань, пользуются Гуанчжоу, Харбин, приграничные города провинции Хэйлунцзян и автономного района Внутренняя Монголия - Хэйхэ, Суйфэньхэ, Маньчжурия", - добавил посол.
Китай с 15 сентября 2025 года ввел на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян, обладателей общегражданских заграничных паспортов. В декабре президент России Владимир Путин подписал указ, по которому на основе принципа взаимности до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут приезжать в РФ на срок до 30 дней без виз.
Луна - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Посол в Пекине рассказал о создании Россией и Китаем станции на Луне
Вчера, 18:04
 
КитайРоссияПекинИгорь МоргуловВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала