Посол в Китае заявил об интересе Пекина к совместному развитии Севморпути
17:04 10.02.2026 (обновлено: 18:01 10.02.2026)
Посол в Китае заявил об интересе Пекина к совместному развитии Севморпути
Пекин сильно заинтересован в сотрудничестве с Россией по развитию Северного морского пути (СМП), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 10.02.2026
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Пекин сильно заинтересован в сотрудничестве с Россией по развитию Северного морского пути (СМП), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
По его словам, Москва и Пекин рассматривают СМП как важную глобальную транспортную артерию, альтернативу традиционному южному маршруту перевалки грузов между Азией и Европой, развитие которой к тому же открывает доступ к перспективным арктическим проектам.
"Наши китайские партнеры весьма заинтересованы в такой кооперации, о чем в том числе свидетельствует запуск в октябре прошлого года между городом Нинбо на востоке КНР и портами Западной Европы транзитной контейнерной линии, которую здесь уже окрестили Арктический экспресс", - рассказал дипломат.
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Посол в Китае рассказал о позиции Пекина по урегулированию на Украине
