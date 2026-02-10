https://ria.ru/20260210/kitay-2073483478.html
Посол в Китае заявил об интересе Пекина к совместному развитии Севморпути
Пекин сильно заинтересован в сотрудничестве с Россией по развитию Северного морского пути (СМП), заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 10.02.2026
