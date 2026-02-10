Рейтинг@Mail.ru
16:43 10.02.2026
Российский посол рассказал о регулярном диалоге с Китаем по Украине
Российский посол рассказал о регулярном диалоге с Китаем по Украине
Россия и Китай находятся в плотном контакте по актуальной ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 10.02.2026
в мире
китай
украина
россия
игорь моргулов
в мире, китай, украина, россия, игорь моргулов
В мире, Китай, Украина, Россия, Игорь Моргулов
© AP Photo / Thomas PeterРоссийский флаг в Пекине
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Россия и Китай находятся в плотном контакте по актуальной ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов.
"Мы ведем с китайской стороной регулярный диалог по ситуации на Украине, в том числе по линии внешнеполитических ведомств – наши дипломаты находятся в плотном контакте по этой теме как в столицах, так и на международных площадках", - сказал дипломат.
Сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) открылась в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Посол в Китае рассказал о позиции Пекина по урегулированию на Украине
Вчера, 16:18
 
В миреКитайУкраинаРоссияИгорь Моргулов
 
 
