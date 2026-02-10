https://ria.ru/20260210/kitay-2073479167.html
Российский посол рассказал о регулярном диалоге с Китаем по Украине
Россия и Китай находятся в плотном контакте по актуальной ситуации на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в КНР Игорь Моргулов. РИА Новости, 10.02.2026
Российский посол рассказал о регулярном диалоге с Китаем по Украине
Посол Моргулов: Москва и Пекин ведут регулярный диалог по Украине