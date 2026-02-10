МИД рассказал о росте числа китайцев, посещающих Россию

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Количество поездок граждан Китая в Россию выросло в два раза с момента вступления в силу в декабре указа президента РФ о безвизовом режиме, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"С момента вступления в силу 1 декабря 2025 года указа президента Российской Федерации, предусматривающего право владельцев китайских обычных паспортов въезжать в нашу страну в безвизовом режиме, прошло чуть более двух месяцев. ... Тем не менее, уже сейчас можем отметить двукратный рост числа граждан КНР, посетивших нашу страну. Очевидно, что поток туристов значительно увеличится с наступлением весны", - сказал Климов, отвечая на вопрос о первых результатах безвизового режима с Китаем.
Ранее в феврале РИА Новости подсчитало, что россияне активно пользуются безвизовым режимом с КНР: в четвертом квартале прошлого года количество поездок в Поднебесную подскочило до рекордных 746 тысяч.
РФ и Китай еще в августе 2023 года запустили механизм групповых безвизовых туристических поездок. А в прошлом году фактически заработал взаимный безвизовый режим между странами, пока он действует до середины сентября текущего года.
