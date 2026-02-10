Рейтинг@Mail.ru
МИД рассказал о росте числа китайцев, посещающих Россию - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 10.02.2026 (обновлено: 11:19 10.02.2026)
https://ria.ru/20260210/kitay-2073394193.html
МИД рассказал о росте числа китайцев, посещающих Россию
МИД рассказал о росте числа китайцев, посещающих Россию - РИА Новости, 10.02.2026
МИД рассказал о росте числа китайцев, посещающих Россию
Количество поездок граждан Китая в Россию выросло в два раза с момента вступления в силу в декабре указа президента РФ о безвизовом режиме, сообщил в интервью... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T11:12:00+03:00
2026-02-10T11:19:00+03:00
китай
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_caa0c1a6e3abcd3f7b52b0aa93a2d551.jpg
https://ria.ru/20260207/kitay-2072889857.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032318699_162:0:2118:1467_1920x0_80_0_0_dc1cf71407ee7b1b573120842d4ac9e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Китай, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД рассказал о росте числа китайцев, посещающих Россию

МИД отметил двукратный рост числа китайцев, посещающих Россию

© AP Photo / Thomas PeterРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© AP Photo / Thomas Peter
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Количество поездок граждан Китая в Россию выросло в два раза с момента вступления в силу в декабре указа президента РФ о безвизовом режиме, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.
"С момента вступления в силу 1 декабря 2025 года указа президента Российской Федерации, предусматривающего право владельцев китайских обычных паспортов въезжать в нашу страну в безвизовом режиме, прошло чуть более двух месяцев. ... Тем не менее, уже сейчас можем отметить двукратный рост числа граждан КНР, посетивших нашу страну. Очевидно, что поток туристов значительно увеличится с наступлением весны", - сказал Климов, отвечая на вопрос о первых результатах безвизового режима с Китаем.
Ранее в феврале РИА Новости подсчитало, что россияне активно пользуются безвизовым режимом с КНР: в четвертом квартале прошлого года количество поездок в Поднебесную подскочило до рекордных 746 тысяч.
РФ и Китай еще в августе 2023 года запустили механизм групповых безвизовых туристических поездок. А в прошлом году фактически заработал взаимный безвизовый режим между странами, пока он действует до середины сентября текущего года.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Россияне совершили рекордное число поездок в Китай
7 февраля, 14:27
 
КитайРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала