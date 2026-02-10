МИД рассказал о росте числа китайцев, посещающих Россию

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Количество поездок граждан Китая в Россию выросло в два раза с момента вступления в силу в декабре указа президента РФ о безвизовом режиме, сообщил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.