Жители КНР готовятся встретить Китайский Новый год

ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Жители Китая готовятся ко встрече Праздника весны, также известного как Китайский Новый год, который наступит через неделю в ночь на 17 февраля и пройдет под знаком Огненной Лошади.

Чуньцзе, или Праздник весны, в этот раз наступит в ночь на 17 февраля. Согласно восточному календарю, начнется год Огненной Лошади, который завершится 5 февраля 2027 года. Выходные по случаю праздника в КНР в этом году продлятся с 15 по 23 февраля. За неделю до нового года китайские города облачились в праздничный красный цвет, а многие жители Китая уже отправились из мегаполисов к себе на малую родину в провинцию, чтобы встретить Праздник весны, как того требует традиция, в кругу родственников.

Год мудрости и прогресса

В китайской культуре существуют 12 знаков животных, каждый из которых соотносится с определенным временным циклом. Каждый год один из знаков животных "соединяется" с одним из пяти элементов (металл, дерево, огонь, вода, земля), образуя пару. Каждая из таких комбинаций повторяется один раз в 60 лет. Таким образом, прошлый год Огненной Лошади отмечался в 1966 году.

В Китае лошадь ассоциируется с мудростью, прогрессом, духом предприимчивости. Согласно традиционной китайской культуре, лошадь часто описывают, как "дракона, передвигающегося по земле". Одна из легенд китайской мифологии повествует о лунма - лошади-драконе, которая вышла из вод реки Хуанхэ с изображением диаграммы на спине, вдохновившей легендарного первого правителя Китая Фу Си на создание иероглифической письменности и нумерологии, что, согласно мифу, заложило основу китайской цивилизации.

По этой причине год Лошади символизирует мудрость, благополучие и предприимчивость, а лунма - лошадь-дракон стала культурным символом, вдохновляющим людей на стремление к прогрессу. "Дух Года Лошади в Китае всегда заключался в новом начале и позитивном взгляде на жизнь. Я верю, что многие люди найдут в этом году вдохновение, смело попробуют что-то новое, бросят себе вызов и добьются неожиданных результатов", - поделилась своими ожиданиями от Года Лошади с РИА Новости 27-летняя жительница Шанхая

Массовая новогодняя миграция

Праздник весны в Китае традиционно отмечают в кругу семьи. Каждый год в преддверии праздника начинается период массовой миграции, когда люди по всей стране едут из городов, в которых они работают или учатся, на свою малую родину, чтобы провести праздничные каникулы с семьей.

Сезон новогодних поездок в Китае еще с 1980-х годов получил специальное название "чуньюнь" и считается крупнейшим в мире миграционным явлением. "Чуньюнь" начинается за две недели до Нового года и длится 40 дней. Миллионы китайцев возвращаются из городов, в которых они работают, в родные места, чтобы провести праздники в кругу семьи. В этом году "чуньюнь" начался 2 февраля и закончится 13 марта.

Агентство Синьхуа сообщало, что только в первый день периода "чуньюнь" в Китае было совершено 187,91 миллиона межрегиональных пассажирских поездок. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн, слова которого приводило агентство, ранее призвал приложить все усилия, чтобы обеспечить безопасные, беспрепятственные и комфортные поездки населения в период "чуньюнь" в Китае.

Как и многие крупные города Китая, в которых проживает большое количество приезжих из других регионов, столица КНР Пекин уже начала постепенно пустеть за неделю до Праздника весны. На улицах города появились украшения в виде красных фонариков, на дверях домов - парные полосы красной бумаги с новогодними пожеланиями и квадратные наклейки с иероглифом "счастье".

Праздничный пир

Встречать наступление нового года в Китае принято в кругу семьи. Днем жители Китая часто развешивают на дверях парные надписи с новогодними пожеланиями, запускают петарды, где это разрешено законом. Вечером по традиции всей семьей лепят один из главных съедобных символов праздника, особенно в северной части страны, - цзяоцзы. Цзяоцзы - одна из разновидностей пельменей, начинкой для которых обычно служит мясной фарш, чаще свиной, а также овощи и грибы. Часто в начинку одного из цзяоцзы добавляют монетку, и того, кому попадется пельмень с сюрпризом, будет ждать целый год удачи.