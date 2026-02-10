Рейтинг@Mail.ru
Китай с 10 по 12 февраля приводнит ракету в Южно-Китайском море - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/kitaj-2073349678.html
Китай с 10 по 12 февраля приводнит ракету в Южно-Китайском море
Китай с 10 по 12 февраля приводнит ракету в Южно-Китайском море - РИА Новости, 10.02.2026
Китай с 10 по 12 февраля приводнит ракету в Южно-Китайском море
Китай с 10 по 12 февраля приводнит ракету в Южно-Китайском море, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T05:44:00+03:00
2026-02-10T05:44:00+03:00
в мире
китай
южно-китайское море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
https://ria.ru/20260116/kitaj-2068223636.html
китай
южно-китайское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_859fff9b0644f424be69630915513612.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, южно-китайское море
В мире, Китай, Южно-Китайское море
Китай с 10 по 12 февраля приводнит ракету в Южно-Китайском море

Китай предупредил о приводнении ракеты в Южно-Китайском море с 10 по 12 февраля

CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of ChinaФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
CC BY 2.0 / Gene Zhang / The Five-Starred Red flag: national flag of the People's Republic of China
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 10 фев - РИА Новости. Китай с 10 по 12 февраля приводнит ракету в Южно-Китайском море, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море.
"С 10 февраля 2026 года по 12 февраля 2026 года в районе, ограниченном следующими четырьмя точками, будет проведена деятельность по возвращению ракеты на море", - говорится в заявлении.
Ведомство указало координаты района, вход в которые на соответствующий период запрещен. Других подробностей не приводится.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Китай успешно запустил ракету-носитель "Церера-1-Y7"
16 января, 07:04
 
В миреКитайЮжно-Китайское море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала