Китай с 10 по 12 февраля приводнит ракету в Южно-Китайском море
Китай с 10 по 12 февраля приводнит ракету в Южно-Китайском море - РИА Новости, 10.02.2026
Китай с 10 по 12 февраля приводнит ракету в Южно-Китайском море
Китай с 10 по 12 февраля приводнит ракету в Южно-Китайском море, следует из заявления управления КНР по обеспечению безопасности на море. РИА Новости, 10.02.2026
