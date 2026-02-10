Рейтинг@Mail.ru
"Это был шок". На Западе рассказали о неожиданном решении Киева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:51 10.02.2026
"Это был шок". На Западе рассказали о неожиданном решении Киева
Интернациональный легион, а его участников перевели в другие подразделения, сообщил Le Monde. РИА Новости, 10.02.2026
"Это был шок". На Западе рассказали о неожиданном решении Киева

Le Monde: Киев расформировал Интернациональный легион

© Фото : Forward Observations GroupНаемники американской частной военной компании Forward Observation Group
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group
© Фото : Forward Observations Group
Наемники американской частной военной компании Forward Observation Group. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ расформировал Интернациональный легион, а его участников перевели в другие подразделения, сообщил Le Monde.
"Украинский Генштаб приглашает легионеров вступать в штурмовые полки", — говорится в материале.
По информации издания, решение о переводе вызвало возмущение у наемников. Отмечается, что боевики узнали об этом еще в ноябре прошлого года, а в конце декабря Генштаб ВСУ "очень деликатно" объявил о роспуске легиона.
Владимир Зеленский
Зеленский разрешил иностранным наемникам оформить ВНЖ на Украине
9 февраля, 15:24
"Это был шок. Нам сказали: “Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день”. <…> Все деморализованы, многие товарищи ушли", — пожаловался участник легиона с позывным "Викинг".
В среду собеседник РИА Новости из силовых структур сообщил, что иностранным наемникам на Украине полгода не выплачивают зарплату.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Глава МИД России Сергей Лавров допускал, что под видом наемников ряд стран отправляет на Украину кадровых военных. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Освобожденный российскими войсками Красноармейск
"Все, что от него осталось". Как мирные жители спасаются от ВСУ
8 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
