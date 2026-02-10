МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Генеральный штаб ВСУ расформировал Интернациональный легион, а его участников перевели в другие подразделения, сообщил Le Monde.
"Украинский Генштаб приглашает легионеров вступать в штурмовые полки", — говорится в материале.
По информации издания, решение о переводе вызвало возмущение у наемников. Отмечается, что боевики узнали об этом еще в ноябре прошлого года, а в конце декабря Генштаб ВСУ "очень деликатно" объявил о роспуске легиона.
"Это был шок. Нам сказали: “Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день”. <…> Все деморализованы, многие товарищи ушли", — пожаловался участник легиона с позывным "Викинг".
В среду собеседник РИА Новости из силовых структур сообщил, что иностранным наемникам на Украине полгода не выплачивают зарплату.
Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Глава МИД России Сергей Лавров допускал, что под видом наемников ряд стран отправляет на Украину кадровых военных. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
