Киевляне перекрыли дорогу из-за отключения света и отопления
01:32 10.02.2026 (обновлено: 09:34 10.02.2026)
Киевляне перекрыли дорогу из-за отключения света и отопления
Жители Киева перегородили дорогу из-за долгого отсутствия света и тепла, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского адвоката Ростислава Кравеца.
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, киев, украина, ростислав кравец, денис шмыгаль, верховная рада украины, виталий кличко, укрэнерго
В мире, Киев, Украина, Ростислав Кравец, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины, Виталий Кличко, Укрэнерго
© Фото : Ростислав КравецЖители Киева перекрыли дорогу из-за долгого отсутствия света и тепла
© Фото : Ростислав Кравец
Жители Киева перекрыли дорогу из-за долгого отсутствия света и тепла
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жители Киева перегородили дорогу из-за долгого отсутствия света и тепла, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского адвоката Ростислава Кравеца.
"На улице Уинстона Черчилля и на бульваре Верховной Рады жители перекрыли дорогу", — говорится в сообщении.
В этом районе второй день нет электричества, а отопления — уже неделю, температура в квартирах снизилась до шести-восьми градусов, указывается в статье.
Массовые многочасовые отключения света на Украине начались осенью прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. В середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который невозможно покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал население по возможности покинуть город.
