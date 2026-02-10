Киевляне перекрыли дорогу из-за отключения света и отопления

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жители Киева перегородили дорогу из-за долгого отсутствия света и тепла, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на украинского адвоката Ростислава Кравеца.
"На улице Уинстона Черчилля и на бульваре Верховной Рады жители перекрыли дорогу", — говорится в сообщении.
В этом районе второй день нет электричества, а отопления — уже неделю, температура в квартирах снизилась до шести-восьми градусов, указывается в статье.
Массовые многочасовые отключения света на Украине начались осенью прошлого года из-за неисправностей в коммунальных системах. В середине января в стране ввели режим ЧС.
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил об остром дефиците мощности в энергетической системе, который невозможно покрыть. Мэр Киева Виталий Кличко называл ситуацию с электро- и водоснабжением критической. Он не раз призывал население по возможности покинуть город.