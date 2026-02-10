https://ria.ru/20260210/khram-2073395652.html
В Хмельницкой области захватили храм канонической УПЦ
В Хмельницкой области захватили храм канонической УПЦ - РИА Новости, 10.02.2026
В Хмельницкой области захватили храм канонической УПЦ
Храм канонической Украинской православной церкви захватили неизвестные в Хмельницкой области на Украине, сообщили во вторник в УПЦ. РИА Новости, 10.02.2026
религия
хмельницкая область
украина
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
в мире
хмельницкая область
украина
В Хмельницкой области захватили храм канонической УПЦ
В Хмельницкой области неизвестные захватили храм канонической УПЦ