В Хмельницкой области захватили храм канонической УПЦ
11:16 10.02.2026
В Хмельницкой области захватили храм канонической УПЦ
В Хмельницкой области захватили храм канонической УПЦ
Храм канонической Украинской православной церкви захватили неизвестные в Хмельницкой области на Украине, сообщили во вторник в УПЦ. РИА Новости, 10.02.2026
https://ria.ru/20260129/kiev-2071095967.html
хмельницкая область, украина, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире
В Хмельницкой области захватили храм канонической УПЦ

В Хмельницкой области неизвестные захватили храм канонической УПЦ

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Храм канонической Украинской православной церкви захватили неизвестные в Хмельницкой области на Украине, сообщили во вторник в УПЦ.
"В селе Кузьмин Хмельницкой области неустановленные лица совершили силовой захват храма Украинской православной церкви. В храме были взломаны замки, осуществлено незаконное проникновение на территорию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале УПЦ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории государства волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Сотрудники Украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Киеве сотрудники военкомата похитили священника УПЦ
