В КЧР украли более 15 миллионов рублей выплат участникам СВО

ПЯТИГОРСК, 10 фев – РИА Новости. Преступники похитили более 15 миллионов рублей выплат, предназначенных для участников СВО в Карачаево-Черкесии, сообщила пресс-служба УФСБ региона.
Установлено, что участники преступной группы путем мошенничества получили единовременные и ежемесячные денежные выплаты участникам СВО, а также компенсации, предусмотренные в случае ранения или гибели военнослужащих.
"Участники указанного преступного сообщества организовали незаконное получение федеральных и региональных выплат, предназначенных участникам специальной военной операции... В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на сумму свыше 15 миллионов рублей", – говорится в сообщении.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Проводятся следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
