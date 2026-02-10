Рейтинг@Mail.ru
В КБР нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
14:03 10.02.2026
В КБР нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
В КБР нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
происшествия, россия, баксанский район
Происшествия, Россия, Баксанский район
В КБР нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя

Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости. Сотрудники полиции и УФСБ России по Кабардино-Балкарии нашли в Баксанском районе подпольный цех, в котором разливали контрафактные коньяк и водку, его организатор стал фигурантом уголовного дела, сообщило региональное МВД.
"По данным оперативников, 24-летний житель Баксанского района организовал в подвале дома, принадлежащего его родственникам, цех по производству спиртного, снабдив помещение специализированным оборудованием для розлива и смешивания компонентов", - говорится в сообщении.
На подпольном производстве нашли более 5 тысяч бутылок немаркированного коньяка и водки, имитирующих известные бренды, и свыше 1,9 тысячи пустых бутылок с наклейками от водки и коньяка.
По данным экспертизы, изъятая продукция, стоимость которой превышает 1,7 миллиона рублей, не соответствует ГОСТу по органолептическим и физико-химическим показателям.
В отношении организатора производства возбуждено уголовное дело по статьям "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ" и "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" УК РФ, санкции которых предусматривают до шести лет лишения свободы.
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
В России изменят правила розничной продажи алкоголя
