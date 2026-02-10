https://ria.ru/20260210/kbr-2073440438.html
В КБР нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
В КБР нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя - РИА Новости, 10.02.2026
В КБР нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
Сотрудники полиции и УФСБ России по Кабардино-Балкарии нашли в Баксанском районе подпольный цех, в котором разливали контрафактные коньяк и водку, его... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T14:03:00+03:00
2026-02-10T14:03:00+03:00
2026-02-10T14:03:00+03:00
происшествия
россия
баксанский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20260210/srok-2073364772.html
россия
баксанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, баксанский район
Происшествия, Россия, Баксанский район
В КБР нашли подпольный цех по производству контрафактного алкоголя
В КБР обнаружили подпольный цех, где разливали контрафактные коньяк и водку
НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости.
Сотрудники полиции и УФСБ России по Кабардино-Балкарии нашли в Баксанском районе подпольный цех, в котором разливали контрафактные коньяк и водку, его организатор стал фигурантом уголовного дела, сообщило региональное МВД
.
"По данным оперативников, 24-летний житель Баксанского района
организовал в подвале дома, принадлежащего его родственникам, цех по производству спиртного, снабдив помещение специализированным оборудованием для розлива и смешивания компонентов", - говорится в сообщении.
На подпольном производстве нашли более 5 тысяч бутылок немаркированного коньяка и водки, имитирующих известные бренды, и свыше 1,9 тысячи пустых бутылок с наклейками от водки и коньяка.
По данным экспертизы, изъятая продукция, стоимость которой превышает 1,7 миллиона рублей, не соответствует ГОСТу по органолептическим и физико-химическим показателям.
В отношении организатора производства возбуждено уголовное дело по статьям "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ" и "Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" УК РФ
, санкции которых предусматривают до шести лет лишения свободы.