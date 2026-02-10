Захарова прокомментировала ситуацию с канадскими визовыми центрами

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время интервью агентству РИА Новости

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Канада, возможно, не видит необходимости проводить свою суверенную внешнюю политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

"Возможно, она ( Канада - ред.) не видит необходимости вообще проводить свой внешнеполитический курс самостоятельно, учитывая то, какую судьбу им предрекли в Вашингтоне", - сказала Захарова , комментируя сообщение о том, что канадские визовые центры в РФ прекратили прием документов.

Официальный представитель МИД предположила, что власти в Канаде, возможно, в принципе не понимают, как нужно проводить суверенную независимую политику.