Захарова прокомментировала ситуацию с канадскими визовыми центрами
Захарова прокомментировала ситуацию с канадскими визовыми центрами
Канада, возможно, не видит необходимости проводить свою суверенную внешнюю политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости
2026-02-10
2026-02-10T16:28:00+03:00
2026-02-10T16:28:00+03:00
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Канада, возможно, не видит необходимости проводить свою суверенную внешнюю политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Возможно, она (Канада
- ред.) не видит необходимости вообще проводить свой внешнеполитический курс самостоятельно, учитывая то, какую судьбу им предрекли в Вашингтоне", - сказала Захарова
, комментируя сообщение о том, что канадские визовые центры в РФ
прекратили прием документов.
Официальный представитель МИД предположила, что власти в Канаде, возможно, в принципе не понимают, как нужно проводить суверенную независимую политику.
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов на оформление виз с 28 января. Подавать документы там предложили в визовых центрах за пределами РФ.