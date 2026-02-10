Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала ситуацию с канадскими визовыми центрами - РИА Новости, 10.02.2026
16:28 10.02.2026
Захарова прокомментировала ситуацию с канадскими визовыми центрами
Захарова прокомментировала ситуацию с канадскими визовыми центрами
в мире, канада, россия, мария захарова
В мире, Канада, Россия, Мария Захарова
Захарова прокомментировала ситуацию с канадскими визовыми центрами

Захарова: Канада не видит необходимости проводить независимую внешнюю политику

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Канада, возможно, не видит необходимости проводить свою суверенную внешнюю политику, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
"Возможно, она (Канада - ред.) не видит необходимости вообще проводить свой внешнеполитический курс самостоятельно, учитывая то, какую судьбу им предрекли в Вашингтоне", - сказала Захарова, комментируя сообщение о том, что канадские визовые центры в РФ прекратили прием документов.
Официальный представитель МИД предположила, что власти в Канаде, возможно, в принципе не понимают, как нужно проводить суверенную независимую политику.
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов на оформление виз с 28 января. Подавать документы там предложили в визовых центрах за пределами РФ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Трамп предупредил Канаду о последствиях торговой сделки с Китаем
1 февраля, 05:39
 
