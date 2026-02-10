Канада может поставить ВСУ пистолеты времен Второй мировой войны, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Канада может поставить ВСУ пистолеты "Браунинг" времен Второй мировой войны, которые подлежат утилизации и пригодны лишь для размещения в качестве музейных экспонатов, сообщает газета Ottawa Citizen со ссылкой на источники в правительстве Канады.
"Канадские военные уничтожили 2000 пистолетов времен Второй мировой войны, но все еще ждут ответа от Украины о том, хочет ли она получить остальное оружие для своего арсенала... Источники в федеральном правительстве сообщают, что уничтожение оставшегося оружия приостановлено, поскольку Украина еще не приняла решение о том, нужны ли ей оставшиеся канадские "Браунинг Хай-Пауэр", - говорится в статье.
В материале издания отмечается, что в 2022 году ВС Канады приняли решение об утилизации 11 тысяч этих пистолетов из-за поступления на вооружение новых моделей.
Представитель минобороны Канады Шерил Форрест сообщила газете, что на данный момент уничтожены 2 тысячи единиц этого оружия, а еще примерно 500 будет размещено в музеях.
"Браунинг Хай Пауэр" - это девятимиллиметровый полуавтоматический пистолет, разработанный и поставленный на вооружение вооруженных сил нескольких стран по всему миру в 1935 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
