https://ria.ru/20260210/kallas-2073500459.html
Каллас подготовит список уступок, которые хочет от России
Каллас подготовит список уступок, которые хочет от России - РИА Новости, 10.02.2026
Каллас подготовит список уступок, которые хочет от России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, ее слова передает... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T18:15:00+03:00
2026-02-10T18:15:00+03:00
2026-02-10T18:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
кайя каллас
владимир путин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071168077_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_98a53c2a760825fbdac5dc6e72e4629b.jpg
https://ria.ru/20260210/lavrov-2073476525.html
https://ria.ru/20260210/ukraina-2073466913.html
https://ria.ru/20260210/konflikt-2073496283.html
россия
украина
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071168077_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_96765ff606ae8d828f3488d96b615efd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, москва, кайя каллас, владимир путин, евросоюз, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Кайя Каллас, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
Каллас подготовит список уступок, которые хочет от России
Европа составит список уступок, которые хочет потребовать от России по Украине