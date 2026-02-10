Рейтинг@Mail.ru
Каллас подготовит список уступок, которые хочет от России - РИА Новости, 10.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:15 10.02.2026
Каллас подготовит список уступок, которые хочет от России
Каллас подготовит список уступок, которые хочет от России - РИА Новости, 10.02.2026
Каллас подготовит список уступок, которые хочет от России
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, ее слова передает... РИА Новости, 10.02.2026
Каллас подготовит список уступок, которые хочет от России

Европа составит список уступок, которые хочет потребовать от России по Украине

© REUTERS / Yves HermanГлава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пообещала подготовить список требований к России с уступками в рамках урегулирования конфликта на Украине, ее слова передает Reuters.
"Всем, кто сидит за столом переговоров, включая русских и американцев, необходимо понимать, что для принятия решения необходимо согласие европейцев. И для этого у нас тоже есть условия. И эти условия мы должны выдвигать не к украинцам, <…>, а к русским", — сказала она.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Лавров напомнил о поведении Зеленского после встречи с Путиным
Вчера, 16:31
Как отмечает издание, Каллас предложит правительствам стран-членов ЕС список уже в ближайшие дни.
Подробности не раскрываются.
Белые голуби на фоне флага Украины - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Никакого договора". На Западе внезапно высказались о мире на Украине
Вчера, 15:47
Второго февраля Каллас заявила, что украинцы на переговорах готовы идти "на сложные уступки, которые от них требуют".
Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва выступает исключительно за долгосрочное урегулирование без каких-либо временных перемирий. Его достижение возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
"Наша война". Сийярто сделал громкое заявление о России и Украине
Вчера, 17:55
 
