ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке - РИА Новости, 10.02.2026
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка, повреждены здание больницы, частный и многоквартирный дома, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 10.02.2026
в мире
новая каховка
херсонская область
каховка
владимир сальдо
новая каховка
херсонская область
каховка
в мире, новая каховка, херсонская область , каховка, владимир сальдо
В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Каховка, Владимир Сальдо
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли удар по Новой Каховке, повреждена больница
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка, повреждены здание больницы, частный и многоквартирный дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Киевские террористы продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области. В Новой Каховке обстрелы повредили здание городской больницы, частный и многоквартирный дома. К счастью, пострадавших нет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале
.
Кроме того, по его словам, в Каховке атакой беспилотника поврежден жилой дом, а в Гладковке артиллерийским огнем - легковой автомобиль.
"В Новой Каховке и Каланчаке обнаружены и обезврежены три взрывоопасных предмета, сброшенных с беспилотников", - добавил губернатор.