ВСУ нанесли удар по Новой Каховке

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по городу Новая Каховка, повреждены здание больницы, частный и многоквартирный дома, пострадавших нет, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

« "Киевские террористы продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Херсонской области. В Новой Каховке обстрелы повредили здание городской больницы, частный и многоквартирный дома. К счастью, пострадавших нет", - написал Сальдо в своем Telegram-канале

Кроме того, по его словам, в Каховке атакой беспилотника поврежден жилой дом, а в Гладковке артиллерийским огнем - легковой автомобиль.