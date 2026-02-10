Рейтинг@Mail.ru
Кадыров опубликовал кадры ужина с сыном Адамом
22:08 10.02.2026 (обновлено: 22:20 10.02.2026)
Кадыров опубликовал кадры ужина с сыном Адамом
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с секретарём Совета безопасности республики Адамом Кадыровым и назвал его "воскресшим". РИА Новости, 10.02.2026
в мире
адам кадыров
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
в мире, адам кадыров, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня)
В мире, Адам Кадыров, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня)
ГРОЗНЫЙ, 10 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с секретарём Совета безопасности республики Адамом Кадыровым и назвал его "воскресшим".
Ранее Кадыров назвал вбросом слухи об аварии с участием его сына Адама Кадырова.
«
"Поздний ужин с дорогим братом, помощником Главы ЧР Висмурадом Алиевым и секретарём Совета Безопасности ЧР Адамом Кадыровым, "воскресшим" вопреки последним вбросам", — написал Кадыров в описании видео.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова
28 июня 2025, 18:32
 
В миреАдам КадыровРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)
 
 
