В Кабардино-Балкарии полицейские спасли мужчину-инвалида во время пожара

"Оценив обстановку, стражи правопорядка разбили окно в не охваченной огнем части строения и проникли внутрь. В одной из комнат они обнаружили мужчину, лежавшего без сознания рядом с кроватью. Полицейские эвакуировали пострадавшего и передали подоспевшим медикам. Он был доставлен в больницу, где врачи стабилизировали его состояние после отравления угарным газом", - говорится в сообщении.