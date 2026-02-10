https://ria.ru/20260210/kabardino-balkariya-2073500680.html
В Кабардино-Балкарии полицейские спасли мужчину-инвалида во время пожара
Сотрудники полиции в Майском районе Кабардино-Балкарии спасли во время пожара мужчину, который не может самостоятельно передвигаться, сообщило региональное МВД. РИА Новости, 10.02.2026
НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости.
Сотрудники полиции в Майском районе Кабардино-Балкарии спасли во время пожара мужчину, который не может самостоятельно передвигаться, сообщило региональное МВД
.
По данным министерства, сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России
по Майскому району первыми прибыли на место возгорания частного жилого дома в городе Майский и узнали от очевидцев, что в горящем здании может находиться 47-летний мужчина, который из-за ограниченных возможностей здоровья не способен передвигаться самостоятельно.
"Оценив обстановку, стражи правопорядка разбили окно в не охваченной огнем части строения и проникли внутрь. В одной из комнат они обнаружили мужчину, лежавшего без сознания рядом с кроватью. Полицейские эвакуировали пострадавшего и передали подоспевшим медикам. Он был доставлен в больницу, где врачи стабилизировали его состояние после отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что горение на площади около 100 квадратных метров ликвидировали пожарные, предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки.
"Сестра спасенного мужчины искренне поблагодарила сержантов полиции Мурата Балкарова, Инала Гучакова и младшего сержанта полиции Ислама Кумыкова за помощь в критической ситуации", - добавили в МВД.