Юрист предупредил о выселении из квартиры за долги по ЖКХ

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Граждан, которые систематически не оплачивают услуги ЖКХ, могут выселить только в том случае, если квартира не приватизирована и не является единственным жильем, однако при этом им также обязаны предоставить иное жилье, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.

По его словам, граждан из приватизированной квартиры не могут выселить из-за долгов по коммунальным платежам. Исключением является лишь ситуация, когда квартира находится в залоге по ипотечному кредиту, и должник не исполняет свои обязательства перед банком. В этом случае банк вправе обратиться в суд с требованием о реализации заложенного имущества.

Однако даже при наличии долга по ЖКХ на квартиру может быть наложен арест для последующей продажи, но не для выселения собственника.

« "В случае же с неприватизированной квартирой, выселение нанимателя возможно при систематическом невнесении платы за жилье и коммунальные услуги в течение шести месяцев, что предусмотрено статьей 90 ЖК РФ", - сказал Курбаков.

При этом он отметил, что в случае выселения из муниципальной квартиры нанимателю должны предоставить другое жилое помещение по договору соцнайма, однако оно может быть площадью меньше, а расположение — в другом районе.