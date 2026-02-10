Рейтинг@Mail.ru
Юрист предупредил о выселении из квартиры за долги по ЖКХ - РИА Новости, 10.02.2026
03:32 10.02.2026
Юрист предупредил о выселении из квартиры за долги по ЖКХ
Юрист предупредил о выселении из квартиры за долги по ЖКХ - РИА Новости, 10.02.2026
Юрист предупредил о выселении из квартиры за долги по ЖКХ
Граждан, которые систематически не оплачивают услуги ЖКХ, могут выселить только в том случае, если квартира не приватизирована и не является единственным... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T03:32:00+03:00
2026-02-10T03:32:00+03:00
россия
жилье, общество, россия, жкх, ассоциация юристов россии
Жилье, Общество, Россия, ЖКХ, Ассоциация юристов России
Юрист предупредил о выселении из квартиры за долги по ЖКХ

РИА Новости: за долги по ЖКХ могут выселить из неприватизированной квартиры

Ключ от квартиры
Ключ от квартиры - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ключ от квартиры. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Граждан, которые систематически не оплачивают услуги ЖКХ, могут выселить только в том случае, если квартира не приватизирована и не является единственным жильем, однако при этом им также обязаны предоставить иное жилье, рассказал РИА Новости член Ассоциации юристов России Иван Курбаков.
По его словам, граждан из приватизированной квартиры не могут выселить из-за долгов по коммунальным платежам. Исключением является лишь ситуация, когда квартира находится в залоге по ипотечному кредиту, и должник не исполняет свои обязательства перед банком. В этом случае банк вправе обратиться в суд с требованием о реализации заложенного имущества.
Однако даже при наличии долга по ЖКХ на квартиру может быть наложен арест для последующей продажи, но не для выселения собственника.
«
"В случае же с неприватизированной квартирой, выселение нанимателя возможно при систематическом невнесении платы за жилье и коммунальные услуги в течение шести месяцев, что предусмотрено статьей 90 ЖК РФ", - сказал Курбаков.
При этом он отметил, что в случае выселения из муниципальной квартиры нанимателю должны предоставить другое жилое помещение по договору соцнайма, однако оно может быть площадью меньше, а расположение — в другом районе.
"Выселение же без предоставления альтернативного жилья возможно лишь в исключительных случаях, например, если наниматель использует жилое помещение не по назначению или систематически нарушает права соседей", - сказал юрист.
