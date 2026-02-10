Яровая оценила Мюнхенскую речь Путина

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Оценки президента РФ Владимира Путина в Мюнхенской речи были абсолютно объективны, в том числе в признании фальши партнеров, которую они тогда тщательно маскировали, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Совершенно точно, время подтвердило, что оценки нашего президента были абсолютно объективны, в том числе в признании фальши партнеров, которую они тогда тщательно маскировали. Опасные игрушки политиков в диктат силы и пренебрежение требований ООН. Как и верно президент обозначил закономерности развития стран Востока и Азии, необходимости уважения и признания их интересов и бесперспективность однополярного мира", - сказала Яровая журналистам.
Вице-спикер Госдумы отметила, что в Мюнхенской речи Путин был прозорлив и честен.
"А самое главное, президент честно и последовательно реализовал стратегию суверенного развития нашей страны и защиты наших национальных интересов, в стремлении к равной и неделимой безопасности. И сегодня его слова, сказанные тогда, самые актуальные для цивилизационного сбережения и развития мира, никогда и ни в чем Россия под руководством президента не отошла от этой честной позиции и логики суверенного и равноправного развития мира", - заключила она.