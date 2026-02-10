Рейтинг@Mail.ru
11:15 10.02.2026
Яровая оценила Мюнхенскую речь Путина
Оценки президента РФ Владимира Путина в Мюнхенской речи были абсолютно объективны, в том числе в признании фальши партнеров, которую они тогда тщательно... РИА Новости, 10.02.2026
россия, сша, восточная европа, владимир путин, ирина яровая, госдума рф, нато, оон
Россия, США, Восточная Европа, Владимир Путин, Ирина Яровая, Госдума РФ, НАТО, ООН
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Оценки президента РФ Владимира Путина в Мюнхенской речи были абсолютно объективны, в том числе в признании фальши партнеров, которую они тогда тщательно маскировали, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Путин произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года. Он подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
"Совершенно точно, время подтвердило, что оценки нашего президента были абсолютно объективны, в том числе в признании фальши партнеров, которую они тогда тщательно маскировали. Опасные игрушки политиков в диктат силы и пренебрежение требований ООН. Как и верно президент обозначил закономерности развития стран Востока и Азии, необходимости уважения и признания их интересов и бесперспективность однополярного мира", - сказала Яровая журналистам.
Вице-спикер Госдумы отметила, что в Мюнхенской речи Путин был прозорлив и честен.
"А самое главное, президент честно и последовательно реализовал стратегию суверенного развития нашей страны и защиты наших национальных интересов, в стремлении к равной и неделимой безопасности. И сегодня его слова, сказанные тогда, самые актуальные для цивилизационного сбережения и развития мира, никогда и ни в чем Россия под руководством президента не отошла от этой честной позиции и логики суверенного и равноправного развития мира", - заключила она.
РоссияСШАВосточная ЕвропаВладимир ПутинИрина ЯроваяГосдума РФНАТОООН
 
 
