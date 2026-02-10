Яровая оценила Мюнхенскую речь Путина

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Оценки президента РФ Владимира Путина в Мюнхенской речи были абсолютно объективны, в том числе в признании фальши партнеров, которую они тогда тщательно маскировали, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.