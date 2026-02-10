Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал Израиль пересмотреть решения по Западному берегу реки Иордан
16:13 10.02.2026 (обновлено: 16:25 10.02.2026)
МИД призвал Израиль пересмотреть решения по Западному берегу реки Иордан
МИД призвал Израиль пересмотреть решения по Западному берегу реки Иордан - РИА Новости, 10.02.2026
МИД призвал Израиль пересмотреть решения по Западному берегу реки Иордан
в мире, москва, россия, западный берег реки иордан, израиль, мария захарова, палестинская национальная администрация
В мире, Москва, Россия, Западный берег реки Иордан, Израиль, Мария Захарова, Палестинская национальная администрация
МИД призвал Израиль пересмотреть решения по Западному берегу реки Иордан

МИД РФ призвал Израиль пересмотреть решения по Западному берегу реки Иордан

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва очень обеспокоена и призывает Израиль пересмотреть принятые решения, которые, как предполагается, могут снять для немусульман запрет на покупку земли на Западном берегу реки Иордан, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
"Официальный текст этого решения пока не опубликован. Но уже сейчас он вызвал резкую критику со стороны палестинцев и в арабо-мусульманском мире в целом. В Палестинской национальной администрации его расценивают как открытую попытку "легализовать расширение поселений, конфискацию земель и уничтожение палестинской собственности в районах, находящихся под палестинским суверенитетом. Новые израильские решения по Западному берегу заслуживают осуждения со стороны международного сообщества и вызывают серьезную обеспокоенность", - отметила официальный представитель российского МИД.
Такой шаг означает удар по перспективам нормализации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, указывается в комментарии.
"Призываем израильские власти пересмотреть намеченные шаги, нацеленные на изменение статус-кво на Западном берегу реки Иордан, с тем, чтобы избежать дальнейшего опасного обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и во всем регион", - говорится в комментарии.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
