МИД призвал Израиль пересмотреть решения по Западному берегу реки Иордан

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москва очень обеспокоена и призывает Израиль пересмотреть принятые решения, которые, как предполагается, могут снять для немусульман запрет на покупку земли на Западном берегу реки Иордан, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте министерства.
"Официальный текст этого решения пока не опубликован. Но уже сейчас он вызвал резкую критику со стороны палестинцев и в арабо-мусульманском мире в целом. В Палестинской национальной администрации его расценивают как открытую попытку "легализовать расширение поселений, конфискацию земель и уничтожение палестинской собственности в районах, находящихся под палестинским суверенитетом. Новые израильские решения по Западному берегу заслуживают осуждения со стороны международного сообщества и вызывают серьезную обеспокоенность", - отметила официальный представитель российского МИД.
Такой шаг означает удар по перспективам нормализации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, указывается в комментарии.
"Призываем израильские власти пересмотреть намеченные шаги, нацеленные на изменение статус-кво на Западном берегу реки Иордан, с тем, чтобы избежать дальнейшего опасного обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и во всем регион", - говорится в комментарии.