Имущество экс-замначальника брянского УМВД обратили в доход государства

В июле 2025 года Соколова приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу на 3 522 065 рублей. Бывшего заместителя начальника брянской полиции признали виновным в получении взятки суммой более 3,5 миллиона рублей и требовании взяток почти на 30 миллионов рублей.

По данным ведомства, осужденный в период с 2017 по 2021 год купил Toyota Camry 2021 года выпуска и Lexus RX 200t 2017 года выпуска, которые зарегистрировал на свою мать и отца супруги. Также он реконструировал двухэтажный дом, увеличив его площадь в три раза, до 424,7 квадратных метров, сделал уникальный дизайнерский ремонт. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, стоимость данного имущества превысила 50 миллионов рублей. При этом совокупный доход Соколова и его семьи за пять лет составил более 11 миллионов рублей.