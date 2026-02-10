Рейтинг@Mail.ru
19:00 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/iuschestvo-2073507671.html
Имущество экс-замначальника брянского УМВД обратили в доход государства
брянская область
Имущество экс-замначальника брянского УМВД обратили в доход государства

Суд изъял у экс-заместителя главы брянского УМВД имущество на 50 млн рублей

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
ТУЛА, 10 фев – РИА Новости. Суд изъял у бывшего заместителя УМВД России по Брянску Юрия Соколова, осужденного за получение взятки в особо крупном размере, имущество на сумму свыше 50 миллионов рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в своем Telegram-канале.
В июле 2025 года Соколова приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу на 3 522 065 рублей. Бывшего заместителя начальника брянской полиции признали виновным в получении взятки суммой более 3,5 миллиона рублей и требовании взяток почти на 30 миллионов рублей.
По данным ведомства, осужденный в период с 2017 по 2021 год купил Toyota Camry 2021 года выпуска и Lexus RX 200t 2017 года выпуска, которые зарегистрировал на свою мать и отца супруги. Также он реконструировал двухэтажный дом, увеличив его площадь в три раза, до 424,7 квадратных метров, сделал уникальный дизайнерский ремонт. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, стоимость данного имущества превысила 50 миллионов рублей. При этом совокупный доход Соколова и его семьи за пять лет составил более 11 миллионов рублей.
"Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обращении в доход государства имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены, указанное движимое и недвижимое имущество обращено в доход государства", - говорится в сообщении.
Уточняется, что решение суда в законную силу не вступило.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Генпрокуратура потребовала передать России имущество разработчика Leonardo
6 февраля, 22:52
 
