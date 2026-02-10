Рейтинг@Mail.ru
В Италии анархисты взяли ответственность за диверсии на железной дороге - РИА Новости, 10.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:01 10.02.2026
https://ria.ru/20260210/italija-2073329298.html
В Италии анархисты взяли ответственность за диверсии на железной дороге
В Италии анархисты взяли ответственность за диверсии на железной дороге - РИА Новости, 10.02.2026
В Италии анархисты взяли ответственность за диверсии на железной дороге
Анархисты взяли на себя ответственность за диверсии на железной дороге в Италии, следует из сообщения в одном из блогов протестного движения. РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T00:01:00+03:00
2026-02-10T00:01:00+03:00
в мире
франция
париж
италия
джорджа мелони
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565089493_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7df480338bbfb13c4bc6e69f2fc068dd.jpg
https://ria.ru/20260207/olimpiada-2072919591.html
https://ria.ru/20260208/olimpiada-2073004854.html
франция
париж
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/16/1565089493_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_eacd7a234125c2c2531a6b6f4e7a9a61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, париж, италия, джорджа мелони
В мире, Франция, Париж, Италия, Джорджа Мелони
В Италии анархисты взяли ответственность за диверсии на железной дороге

Анархисты взяли на себя ответственность за диверсии на железной дороге в Италии

© Фото : Polizia di StatoАвтомобиль итальянской полиции
Автомобиль итальянской полиции - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
© Фото : Polizia di Stato
Автомобиль итальянской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Анархисты взяли на себя ответственность за диверсии на железной дороге в Италии, следует из сообщения в одном из блогов протестного движения.
Ранее сообщалось о нескольких повреждениях железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры, которые произошли в районе Болоньи на следующий день после открытия зимней Олимпиады. Задержки на линии достигали двух-трех часов. Следователи не исключают преднамеренную природу инцидентов.
Олимпийские кольца - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Штаб-квартира Олимпийского комитета Италии подверглась акту вандализма
7 февраля, 18:23
"Эти Олимпийские игры не могли начаться лучше. Утром 7 февраля, в день церемонии открытия Игр позора Милан-Кортина (д'Ампеццо - ред.) 2026, на трех железнодорожных линиях была совершена диверсия и движение было заблокировано вплоть до полудня", - говорится в сообщении в блоге.
Отмечается, что два зажигательных устройства были заложены около 6.00 утра (8.00 мск), одно - в северном, другое - в южном направлении, целью были кабели, предназначенные для измерения скорости поездов.
"Одно из двух устройств, заложенное в северном направлении, сработало около восьми утра (10.00 мск - ред.), повредив кабели, в то время как второе, заложенное в направлении Анконы, осталось неразорвавшимся", - отмечают авторы сообщения.
Подчеркивается и связь с произошедшей во Франции в 2024 году во время Олимпийских игр в Париже акцией анархистов.
Ранее итальянские СМИ писали, что следователи не исключают, что речь идет о демонстративной акции анархистов, подобной той, что произошла во Франции в 2024 году во время Олимпийских игр в Париже. Премьер-министр Джорджа Мелони назвала ответственных за диверсии "врагами Италии", причислив к ним участников уличных столкновений на шествии против Олимпиады в Милане.
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр в Италии - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
Оргкомитет Олимпиады заявил, что полиция справляется с демонстрациями
8 февраля, 13:26
 
В миреФранцияПарижИталияДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала