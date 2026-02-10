В Италии анархисты взяли ответственность за диверсии на железной дороге

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Анархисты взяли на себя ответственность за диверсии на железной дороге в Италии, следует из сообщения в одном из блогов протестного движения.

Ранее сообщалось о нескольких повреждениях железнодорожного полотна и сопутствующей инфраструктуры, которые произошли в районе Болоньи на следующий день после открытия зимней Олимпиады. Задержки на линии достигали двух-трех часов. Следователи не исключают преднамеренную природу инцидентов.

"Эти Олимпийские игры не могли начаться лучше. Утром 7 февраля, в день церемонии открытия Игр позора Милан-Кортина (д'Ампеццо - ред.) 2026, на трех железнодорожных линиях была совершена диверсия и движение было заблокировано вплоть до полудня", - говорится в сообщении в блоге.

Отмечается, что два зажигательных устройства были заложены около 6.00 утра (8.00 мск), одно - в северном, другое - в южном направлении, целью были кабели, предназначенные для измерения скорости поездов.

"Одно из двух устройств, заложенное в северном направлении, сработало около восьми утра (10.00 мск - ред.), повредив кабели, в то время как второе, заложенное в направлении Анконы, осталось неразорвавшимся", - отмечают авторы сообщения.

Подчеркивается и связь с произошедшей во Франции в 2024 году во время Олимпийских игр в Париже акцией анархистов.