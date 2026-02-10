Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране проходит митинг в честь годовщины Исламской революции
10.02.2026
В Тегеране проходит митинг в честь годовщины Исламской революции
В Тегеране проходит митинг в честь годовщины Исламской революции - РИА Новости, 10.02.2026
В Тегеране проходит митинг в честь годовщины Исламской революции
Десятки жителей Тегерана собрались на митинг на крупнейшей площади иранской столицы - Азади (площади Свободы) в преддверии празднования 47-й годовщины Исламской РИА Новости, 10.02.2026
в мире, иран, тегеран (город), али хаменеи
В мире, Иран, Тегеран (город), Али Хаменеи
В Тегеране проходит митинг в честь годовщины Исламской революции

В Тегеране проходит митинг в честь 47-й годовщины Исламской революции

ТЕГЕРАН, 10 фев - РИА Новости. Десятки жителей Тегерана собрались на митинг на крупнейшей площади иранской столицы - Азади (площади Свободы) в преддверии празднования 47-й годовщины Исламской революции, передает корреспондент РИА Новости.
Исламская революция произошла в Иране 11 февраля 1979 года. В результате года забастовок и мятежей шах Мохаммад Реза Пехлеви бежал из страны. В апреле 1979 года временное руководство провело референдум по выбору новой формы правления в Иране. Население проголосовало за образование Исламской республики. В декабре того же года была принята новая конституция. Согласно этому документу, вся власть переходила в руки исламского духовенства во главе с имамом Рухоллой Хомейни. После его смерти в 1989 году Духовным лидером стал его преемник – Али Хаменеи.
Участники митинга собрались на площади Азади неподалеку от одноименной башни, сегодня вечером ставшей экраном для тематической видеопроекции. Многие из них, держа в руках флаги Ирана, вслед за ведущим скандируют антиизраильские, антиамериканские и антибританские лозунги.
Пространство вокруг широко известного в мире архитектурного символа Тегерана в этот вечер несмотря на дождливую погоду стало местом не только для митинга, но и для семейных прогулок. Проходя мимо митингующих, люди присоединяются к скандированию лозунгов, а отделяясь от их группы, напевают патриотические песни, транслируемые через громкоговорители в качестве музыкального сопровождения к видеопроекции. Одновременно с этим проезжающие по площади автомобили сигналят в традиционном праздничном ритме, который зачастую можно услышать от свадебных кортежей.
Вокруг площади идут приготовления к основному празднованию, которое состоится завтра - рабочие ставят павильоны для раздачи угощений и проведения выставки национальных достижений в военной сфере. Власти города предусмотрели 12 маршрутов для пеших шествий жителей столицы, которые начнутся из разных точек Тегерана в 9:30 по местному времени (9:00 мск). Конечным пунктом таких шествий станет площадь Азади.
Член Корпуса стражей исламской революции Ирана в центре Тегерана - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В Иране задержали 90 организаторов беспорядков
23 января, 20:27
 
