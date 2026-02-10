В Тегеране проходит митинг в честь годовщины Исламской революции

ТЕГЕРАН, 10 фев - РИА Новости. Десятки жителей Тегерана собрались на митинг на крупнейшей площади иранской столицы - Азади (площади Свободы) в преддверии празднования 47-й годовщины Исламской революции, передает корреспондент РИА Новости.

Исламская революция произошла в Иране 11 февраля 1979 года. В результате года забастовок и мятежей шах Мохаммад Реза Пехлеви бежал из страны. В апреле 1979 года временное руководство провело референдум по выбору новой формы правления в Иране. Население проголосовало за образование Исламской республики. В декабре того же года была принята новая конституция. Согласно этому документу, вся власть переходила в руки исламского духовенства во главе с имамом Рухоллой Хомейни. После его смерти в 1989 году Духовным лидером стал его преемник – Али Хаменеи

Участники митинга собрались на площади Азади неподалеку от одноименной башни, сегодня вечером ставшей экраном для тематической видеопроекции. Многие из них, держа в руках флаги Ирана, вслед за ведущим скандируют антиизраильские, антиамериканские и антибританские лозунги.

Пространство вокруг широко известного в мире архитектурного символа Тегерана в этот вечер несмотря на дождливую погоду стало местом не только для митинга, но и для семейных прогулок. Проходя мимо митингующих, люди присоединяются к скандированию лозунгов, а отделяясь от их группы, напевают патриотические песни, транслируемые через громкоговорители в качестве музыкального сопровождения к видеопроекции. Одновременно с этим проезжающие по площади автомобили сигналят в традиционном праздничном ритме, который зачастую можно услышать от свадебных кортежей.