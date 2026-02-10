Рейтинг@Mail.ru
В небе над Ираном заметили американский разведывательный самолет - РИА Новости, 10.02.2026
01:19 10.02.2026
В небе над Ираном заметили американский разведывательный самолет
В небе над Ираном заметили американский разведывательный самолет
в мире, сша, ормузский пролив, бахрейн, дональд трамп, boeing p-8a poseidon, иран
В мире, США, Ормузский пролив, Бахрейн, Дональд Трамп, Boeing P-8A Poseidon, Иран
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 фев - РИА Новости. Разведывательный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен над водами Ормузского пролива вблизи иранской границы, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Согласно маршруту движения, самолет вылетел из Бахрейна, покружил в небе над Ормузским проливом и направился обратно.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что "огромная армада" направляется в сторону Ирана, выразив надежду, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров и заключить "справедливую и равноправную" сделку, предполагающую полный отказ от ядерного оружия. Американский лидер напомнил, что в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer), заявив, что "следующая атака будет еще хуже", и призвал "не дать этому случиться".
Иран "держит палец на курке" на фоне эскалации с США, сообщил источник
