Ректор Политеха рассказал о создании системы инженерного образования

Дефицит инженерных кадров в России можно решить, только создав в стране собственную систему инженерного образования, которая будет готовить высококлассных... РИА Новости, 10.02.2026
Миклушевский рассказал о создании в России системы инженерного образования
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дефицит инженерных кадров в России можно решить, только создав в стране собственную систему инженерного образования, которая будет готовить высококлассных специалистов, заявил РИА Новости ректор Московского Политехнического университета Владимир Миклушевский.
"Дефицит инженерных кадров невозможно решить исключительно миграционными мерами. Фундамент кадрового суверенитета - это собственная система инженерного образования, способная готовить конкурентоспособных специалистов", - сказал он.
По его словам, стратегия Московского Политеха как раз и сосредоточена на решении этих задач.
"Мы создали новую модель инженерного образования и уже запустили две школы: Передовую инженерную школу технологического лидерства FDR и Передовую школу инженерного дизайна", - добавил собеседник агентства.
"Студенты с первого курса работают над реальными задачами компаний-партнёров. Они проходят полный цикл: от анализа рынка до разработки прототипа и коммерциализации. Более 90% наших выпускников начинают работать по специальности на 3-4 курсе - они приходят в индустрию с портфолио готовых проектов и профессиональными контактами", - заключил Миклушевский
