Ректор Политеха рассказал о создании системы инженерного образования

Команда инженеров за работой над чертежом здания. Архивное фото

Команда инженеров за работой над чертежом здания

© iStock.com / Pakorn_Khantiyaporn Команда инженеров за работой над чертежом здания

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Дефицит инженерных кадров в России можно решить, только создав в стране собственную систему инженерного образования, которая будет готовить высококлассных специалистов, заявил РИА Новости ректор Московского Политехнического университета Владимир Миклушевский.

"Дефицит инженерных кадров невозможно решить исключительно миграционными мерами. Фундамент кадрового суверенитета - это собственная система инженерного образования, способная готовить конкурентоспособных специалистов", - сказал он.

По его словам, стратегия Московского Политеха как раз и сосредоточена на решении этих задач.

"Мы создали новую модель инженерного образования и уже запустили две школы: Передовую инженерную школу технологического лидерства FDR и Передовую школу инженерного дизайна", - добавил собеседник агентства.