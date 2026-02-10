Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей

ДЖАКАРТА, 10 фев - РИА Новости. Гражданка РФ пыталась вывезти из Индонезии редких змей, теперь ей за это грозит до пяти лет тюрьмы, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.

По данным властей Индонезии , россиянка пыталась вывезти 202 особи диких животных в Россию

"Буквально на днях была история с одной российской гражданкой, которая пыталась вывезти отсюда, из Индонезии, редких змей, которые занесены в Красную книгу. Это, естественно, нарушение законодательства, причем достаточно серьезное. Сейчас мы помогаем урегулировать эту ситуацию", - рассказал посол.

Дипломат добавил, что это нарушение в Индонезии является достаточно серьезным - за него полагается до пяти лет тюремного заключения.