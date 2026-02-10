https://ria.ru/20260210/indoneziya-2073428988.html
Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей
Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей - РИА Новости, 10.02.2026
Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей
Гражданка РФ пыталась вывезти из Индонезии редких змей, теперь ей за это грозит до пяти лет тюрьмы, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:18:00+03:00
2026-02-10T13:18:00+03:00
2026-02-10T13:18:00+03:00
индонезия
россия
бали
сергей толченов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_7188abff2e57477ac3516c12f2fe50e4.jpg
https://ria.ru/20260205/meteorit-2072400781.html
индонезия
россия
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866474_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_cdeba4bab8ae399eeb899c07cf8685a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, россия, бали, сергей толченов
Индонезия, Россия, Бали, Сергей Толченов
Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей
РИА Новости: россиянке грозит до 5 лет за попытку вывоза змей из Индонезии
ДЖАКАРТА, 10 фев - РИА Новости. Гражданка РФ пыталась вывезти из Индонезии редких змей, теперь ей за это грозит до пяти лет тюрьмы, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
По данным властей Индонезии
, россиянка пыталась вывезти 202 особи диких животных в Россию
.
"Буквально на днях была история с одной российской гражданкой, которая пыталась вывезти отсюда, из Индонезии, редких змей, которые занесены в Красную книгу. Это, естественно, нарушение законодательства, причем достаточно серьезное. Сейчас мы помогаем урегулировать эту ситуацию", - рассказал посол.
Дипломат добавил, что это нарушение в Индонезии является достаточно серьезным - за него полагается до пяти лет тюремного заключения.
По данным министерства лесного хозяйства Индонезии, россиянку задержали 29 января в аэропорту Бали
при попытке незаконной перевозки в Россию 202 особей диких животных без надлежащих документов. По данным индонезийских властей, речь шла об одном живом бирманском питоне, 89 живых шаровидных питонах, 104 живых игуанах и восьми мертвых игуанах, упакованных в 19 мешков. Власти Индонезии также подозревают, что в этом деле замешана организованная международная преступная сеть.