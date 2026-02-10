Рейтинг@Mail.ru
Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей - РИА Новости, 10.02.2026
13:18 10.02.2026
Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей
Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей - РИА Новости, 10.02.2026
Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей
Гражданка РФ пыталась вывезти из Индонезии редких змей, теперь ей за это грозит до пяти лет тюрьмы, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T13:18:00+03:00
2026-02-10T13:18:00+03:00
индонезия
россия
бали
сергей толченов
индонезия
россия
бали
2026
индонезия, россия, бали, сергей толченов
Индонезия, Россия, Бали, Сергей Толченов
Россиянка пыталась вывезти из Индонезии редких змей

ДЖАКАРТА, 10 фев - РИА Новости. Гражданка РФ пыталась вывезти из Индонезии редких змей, теперь ей за это грозит до пяти лет тюрьмы, рассказал в интервью РИА Новости посол РФ в Индонезии Сергей Толченов.
По данным властей Индонезии, россиянка пыталась вывезти 202 особи диких животных в Россию.
"Буквально на днях была история с одной российской гражданкой, которая пыталась вывезти отсюда, из Индонезии, редких змей, которые занесены в Красную книгу. Это, естественно, нарушение законодательства, причем достаточно серьезное. Сейчас мы помогаем урегулировать эту ситуацию", - рассказал посол.
Дипломат добавил, что это нарушение в Индонезии является достаточно серьезным - за него полагается до пяти лет тюремного заключения.
По данным министерства лесного хозяйства Индонезии, россиянку задержали 29 января в аэропорту Бали при попытке незаконной перевозки в Россию 202 особей диких животных без надлежащих документов. По данным индонезийских властей, речь шла об одном живом бирманском питоне, 89 живых шаровидных питонах, 104 живых игуанах и восьми мертвых игуанах, упакованных в 19 мешков. Власти Индонезии также подозревают, что в этом деле замешана организованная международная преступная сеть.
ИндонезияРоссияБалиСергей Толченов
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
