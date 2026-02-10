Рейтинг@Mail.ru
Российский посол назвал Москву надежным партнером Индии в энергетике - РИА Новости, 10.02.2026
10:46 10.02.2026
Российский посол назвал Москву надежным партнером Индии в энергетике
Российский посол назвал Москву надежным партнером Индии в энергетике
индия, россия, москва, денис алипов
Индия, Россия, Москва, Денис Алипов
Государственные флаги России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 фев – РИА Новости. Россия останется самым надежным партнером Индии в энергетической сфере, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов.
"В энергетической сфере мы остаемся самыми надежными партнерами Индии по целому ряду стратегических направлений, прежде всего в области "мирного атома". Амбициозная задача правительства Индии по достижению 100 ГВт мощности к 2047 году открывает новые возможности для совместной работы", - сказал он.
Индийский флаг на фоне Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Индия будет исходить из своих интересов при покупке нефти, сообщил МИД
9 февраля, 16:50
 
