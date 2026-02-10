https://ria.ru/20260210/indiya-2073387210.html
Российский посол назвал Москву надежным партнером Индии в энергетике
Россия останется самым надежным партнером Индии в энергетической сфере, заявил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 10.02.2026
