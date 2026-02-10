https://ria.ru/20260210/indiya-2073336348.html
Поставки российской нефти в Индию снизились, сообщил посол
Поставки российской нефти в Индию снизились, сообщил посол
Поставки российской нефти в Индию снизились, сообщил посол
Поставки российской нефти в Индию снизились в декабре-январе до 1,2 миллиона баррелей в сутки, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Индии Денис Алипов. РИА Новости, 10.02.2026
индия
россия
Поставки российской нефти в Индию снизились, сообщил посол
Посол Алипов: поставки нефти в Индию снизились до 1,2 миллиона баррелей в сутки