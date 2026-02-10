Рейтинг@Mail.ru
В пригороде Харькова прогремели взрывы - РИА Новости, 10.02.2026
16:16 10.02.2026
В пригороде Харькова прогремели взрывы
В пригороде Харькова прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела во вторник в пригороде Харькова, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.02.2026
2026
В пригороде Харькова прогремели взрывы

В пригороде Харькова прогремела серия взрывов

Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Серия взрывов прогремела во вторник в пригороде Харькова, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Этот же телеканал ночью уже сообщал о взрыве в Харькове.
"Серия взрывов прогремела за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит лишь в части Харьковской области.
