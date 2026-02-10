https://ria.ru/20260210/harkov-2073473187.html
В пригороде Харькова прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела во вторник в пригороде Харькова, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.02.2026
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
харьковская область
харьков
харьковская область
2026
Новости
ru-RU
