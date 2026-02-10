В пригороде Харькова прогремели взрывы

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Серия взрывов прогремела во вторник в пригороде Харькова, сообщает украинский телеканал "Общественное".

"Серия взрывов прогремела за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".