В Хакасии задержали трех человек по подозрению в хищении у участника СВО
12:27 10.02.2026
В Хакасии задержали трех человек по подозрению в хищении у участника СВО
В Хакасии задержали трех человек по подозрению в хищении у участника СВО - РИА Новости, 10.02.2026
В Хакасии задержали трех человек по подозрению в хищении у участника СВО
Мужчину и двух женщин задержали в Хакасии по подозрению в хищении выплат у участника СВО, которого они убедили вступить в фиктивный брак, сообщили в... РИА Новости, 10.02.2026
2026-02-10T12:27:00+03:00
2026-02-10T12:27:00+03:00
происшествия
республика хакасия
россия
красноярск
республика хакасия
россия
красноярск
происшествия, республика хакасия, россия, красноярск
Происшествия, Республика Хакасия, Россия, Красноярск
В Хакасии задержали трех человек по подозрению в хищении у участника СВО

В Хакасии задержали трех подозреваемых в хищении выплат у участника СВО

КРАСНОЯРСК, 10 фев – РИА Новости. Мужчину и двух женщин задержали в Хакасии по подозрению в хищении выплат у участника СВО, которого они убедили вступить в фиктивный брак, сообщили в Следственном комитете РФ.
"В республике Хакасия задержаны трое участников преступной группы, подозреваемых в хищении денежных средств у участника СВО… Возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Красноярска и двух местных жительниц. Они подозреваются в мошенничестве, совершенном организованной группой в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в июне 2025 года фигуранты дела создали преступную группу с целью хищения денежных выплат, предназначенных военнослужащим. На их уловку попался житель Красноярского края, которого они убедили вступить в фиктивный брак с 54-летней фигуранткой, обещая увеличение денежного довольствия. Под предлогом сохранности финансов участник СВО передал свою банковскую карту группе, и фигуранты похитили с нее около 700 тысяч рублей.
В ходе обысков по местам жительства фигурантов были изъяты 11 сотовых телефонов, 18 банковских карт, сим-карты различных операторов. Подозреваемые задержаны, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Жителя Омской области заподозрили в хищении у опекаемого ребенка
9 февраля, 11:30
 
ПроисшествияРеспублика ХакасияРоссияКрасноярск
 
 
